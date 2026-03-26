「今日好き」寺島季咲＆中川そら“平成プリ”にファン歓喜「可愛すぎて眩しい」「推しと推しが並んでて激アツ」
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた寺島季咲（てらしま・きさき）が3月24日、自身のInstagramを更新。番組で共演した中川そら（なかがわ・そら）とのプリクラを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」美女2人「可愛すぎて眩しい」平成感溢れるプリクラショット
寺島は「平成プリーー」とつづり、写真を投稿。「そらと会えたので撮ってきました楽しい」と記した通り、明るい色のトップスを着た2人がハンバーガーのイラストに挟まれたショットや頬に人差し指をつけ「ず〜っとLOVE」の平成感溢れるスタンプを押したショットなどを披露している。
この投稿にファンからは「2人のショットがエモい」「仲良しの2人最高」「可愛すぎて眩しい」「平成感溢れてる」「推しと推しが並んでて激アツ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加。中川は「九龍編」「卒業編」「卒業編2024inセブ島」に参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女2人「可愛すぎて眩しい」平成感溢れるプリクラショット
◆寺島季咲、中川そらと平成プリクラショット披露
寺島は「平成プリーー」とつづり、写真を投稿。「そらと会えたので撮ってきました楽しい」と記した通り、明るい色のトップスを着た2人がハンバーガーのイラストに挟まれたショットや頬に人差し指をつけ「ず〜っとLOVE」の平成感溢れるスタンプを押したショットなどを披露している。
◆寺島季咲の投稿に反響
この投稿にファンからは「2人のショットがエモい」「仲良しの2人最高」「可愛すぎて眩しい」「平成感溢れてる」「推しと推しが並んでて激アツ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。寺島は「卒業編2024 inプーケット」「卒業編2024 inセブ島」に参加。中川は「九龍編」「卒業編」「卒業編2024inセブ島」に参加していた。（modelpress編集部）
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