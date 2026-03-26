元ME:I加藤心、芸能活動を本格再開 エビス・プロ所属を発表 今後にも言及「音楽活動に加え、俳優やモデルなど幅広い分野に」
【モデルプレス＝2026/03/26】2025年12月末にガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の活動を終了した加藤心が、エビス・プロ所属を発表。芸能活動を本格的に再開することがわかった。
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所属事務所は「加藤心はこれまで音楽活動を中心に表現の幅を広げてまいりました。活動を通じて培ってきた経験を礎に、この度、再び芸能活動を本格的に再開する運びとなりました」と報告。「今回の再始動にあたり、本人より『多くのファンの皆様を笑顔にできるような活動に取り組んでいきたい』という強い意志があり、その想いを尊重し、当社としても新たな一歩を共に歩んでいくこととなりました」と伝えた。
今後については「音楽活動に加え、俳優やモデルなど幅広い分野に挑戦し、国内外を問わず活動の場を広げてまいります」と発表。「加藤心の新たな活動に、皆様のご期待とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
加藤は子役などを経て2019年に韓国のガールズグループCherry Bullet（チェリーバレット）のメンバーとしてデビューした後、1年足らずで活動を終了。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」において、投票によって選ばれ、2024年4月にME:Iとして再デビューを果たす。2025年12月、メンバーの石井蘭、飯田栞月、佐々木心菜とともに、同年をもってME:Iとしての活動を終了することを発表した。（modelpress編集部）
みなさん、こんにちは。加藤心です。これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています。音楽活動はもちろん、俳優やモデルなど、さまざまな分野にも積極的に挑戦していきたいです。そうした想いの中で、志に共鳴してくださるエビス・プロの皆さまと出会えたこと、そしてこのご縁のもと共に歩めることに、心から感謝しています。まだ未熟ではありますが、誰かの心にそっと寄り添えるような存在になれるよう、ひとつひとつの機会に真摯に向き合い、応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、日々前向きに取り組んでまいります。これからも、あたたかく応援していただけたら嬉しいです。
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◆加藤心、芸能活動を本格再開
所属事務所は「加藤心はこれまで音楽活動を中心に表現の幅を広げてまいりました。活動を通じて培ってきた経験を礎に、この度、再び芸能活動を本格的に再開する運びとなりました」と報告。「今回の再始動にあたり、本人より『多くのファンの皆様を笑顔にできるような活動に取り組んでいきたい』という強い意志があり、その想いを尊重し、当社としても新たな一歩を共に歩んでいくこととなりました」と伝えた。
◆加藤心、昨年末にME:Iとしての活動を終了
加藤は子役などを経て2019年に韓国のガールズグループCherry Bullet（チェリーバレット）のメンバーとしてデビューした後、1年足らずで活動を終了。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」において、投票によって選ばれ、2024年4月にME:Iとして再デビューを果たす。2025年12月、メンバーの石井蘭、飯田栞月、佐々木心菜とともに、同年をもってME:Iとしての活動を終了することを発表した。（modelpress編集部）
◆加藤心メッセージ
みなさん、こんにちは。加藤心です。これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています。音楽活動はもちろん、俳優やモデルなど、さまざまな分野にも積極的に挑戦していきたいです。そうした想いの中で、志に共鳴してくださるエビス・プロの皆さまと出会えたこと、そしてこのご縁のもと共に歩めることに、心から感謝しています。まだ未熟ではありますが、誰かの心にそっと寄り添えるような存在になれるよう、ひとつひとつの機会に真摯に向き合い、応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、日々前向きに取り組んでまいります。これからも、あたたかく応援していただけたら嬉しいです。
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