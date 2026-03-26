ミキ昴生、今年の「岡-1」参加は… 亜生が報道陣をストップ「これは書かないで！」「正式にリリース出します！」
兄弟お笑いコンビのミキ（昴生・亜生）が25日、東京・吉本興業本社で4月から12月まで開催する『ミキ漫2026 全国ツアー』について取材会を行った。ツアーへの熱い思いを語った2人だったが、ミキ昴生（※女子高生のイントネーション）が今年の「岡-1グランプリ」出場にするか聞かれると、亜生は「これは書かないで！」と報道陣にストップをかける一幕があった。
【写真】非公式のミキ昴生Tシャツを着る渡辺いっけい
『ナインティナインのオールナイトニッポン』の年末恒例のスペシャル企画「岡-1」で、初回から8年連続で優勝しているミキ昴生。昨年は俳優の渡辺いっけいが“ミキ昴生応援大使”として出演したが、肝心のミキ昴生が全国ツアー最終日の大阪公演のリハーサルと日程が重なったため、無念の電話出演となった。
今年もツアー最終日が昨年と近い日程のため、SNSでは「また電話出演か」「日程的に無理ではないか」という心配の声が上がっている。それを把握している亜生は「このスケジュール管理が難しい。僕も予選から参加させてもらってますし…」と苦しい胸の内を明かすが、ミキ昴生は「なんでお前が率先して話してんねん」とツッコミ。
報道陣から「岡-1とミキ漫、どっちが大事なんですか？」と聞かれたミキ昴生は「ミキ漫や！」と即答したが、亜生は「いや、これは書かんといてください！」と記事化にストップをかける。
「大きく書いてくれ！」と記事化を迫るミキ昴生を落ち着かせ、「今ご乱心で、ちょっと情緒が不安定ですので、支離滅裂です」と釈明。感情が高ぶってきたミキ昴生は「岡村（隆史）さんがラジオで『先輩の仕事を断るなんて。全国ツアーでずっとやってきて、千秋楽でリハなんかいるのか』って言って怒ってたけど、舞台やってへん人間はコレやからなと思った」と、先輩に悪態をつくほど乱心は止まらず。
亜生が「書かんといてください」とフォローするも、ミキ昴生は「書いてください」と一歩も譲らず。最後は亜生が「岡-1の話になると、こうなっちゃうんで…。最終的にはリリースを正式に出します」と頭を下げると、ミキ昴生は「確かに岡-1の話になるとギアが入ってまうな」と照れ笑いを浮かべた。
果たして、絶対王者のミキ昴生は、今年の「岡-1」にどのように参加するのか。そして、前人未到の9連覇を達成するのか。
【写真】非公式のミキ昴生Tシャツを着る渡辺いっけい
『ナインティナインのオールナイトニッポン』の年末恒例のスペシャル企画「岡-1」で、初回から8年連続で優勝しているミキ昴生。昨年は俳優の渡辺いっけいが“ミキ昴生応援大使”として出演したが、肝心のミキ昴生が全国ツアー最終日の大阪公演のリハーサルと日程が重なったため、無念の電話出演となった。
報道陣から「岡-1とミキ漫、どっちが大事なんですか？」と聞かれたミキ昴生は「ミキ漫や！」と即答したが、亜生は「いや、これは書かんといてください！」と記事化にストップをかける。
「大きく書いてくれ！」と記事化を迫るミキ昴生を落ち着かせ、「今ご乱心で、ちょっと情緒が不安定ですので、支離滅裂です」と釈明。感情が高ぶってきたミキ昴生は「岡村（隆史）さんがラジオで『先輩の仕事を断るなんて。全国ツアーでずっとやってきて、千秋楽でリハなんかいるのか』って言って怒ってたけど、舞台やってへん人間はコレやからなと思った」と、先輩に悪態をつくほど乱心は止まらず。
亜生が「書かんといてください」とフォローするも、ミキ昴生は「書いてください」と一歩も譲らず。最後は亜生が「岡-1の話になると、こうなっちゃうんで…。最終的にはリリースを正式に出します」と頭を下げると、ミキ昴生は「確かに岡-1の話になるとギアが入ってまうな」と照れ笑いを浮かべた。
果たして、絶対王者のミキ昴生は、今年の「岡-1」にどのように参加するのか。そして、前人未到の9連覇を達成するのか。