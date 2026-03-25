日本相撲協会は２５日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会をエディオンアリーナ大阪で開き、春場所で１４場所ぶり３回目の優勝を果たした関脇霧島（２９）＝本名・ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山＝の大関再昇進を満場一致で正式に決めた。

昇進伝達式は宿舎を構える大阪・堺市の出雲大社大阪分祀で行われ、霧島は「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します」と口上を述べた。

ホラン夫人、６歳の長女アヤゴーちゃん、７カ月の長男トゥグドゥルちゃんも同席した。そこで注目を集めたのがトゥグドゥルちゃんの体の大きさだった。ホランさんは「体重は１１キロ」と明かして、驚かせた。今年１月の時点で３歳にして２９キロに成長した伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）の長男・照務甚（テムジン）くんを想起させたが、「テムジンくんはもっと大きいですよ」と笑っていた。

春場所は「もう一度万歳をしたい」という６歳の長女アヤゴーちゃんとの約束を果たした霧島。千秋楽の優勝パレードでは、異例の締め込み姿で登場し、話題を集めていた。それを受け、アヤゴーちゃんから新たに「次に優勝してパレードした時、裸じゃだめよ、風邪引いちゃうから」と約束したことを明かしていた。