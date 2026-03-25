美しいシルエットを引き立てる新カラー

イタリアのバイクブランド「ドゥカティ」は2026年3月12日に、ネイキッドモデル「モンスター」と「モンスター・プラス」に新たなカラーリングを追加すると発表しました。

この新色は「スポーツ・リバリー」と名付けられ、2026年4月からディーラーでの販売が開始されます。

【画像】超カッコいい！ これがドゥカティ「”新”モンスター」です！ 画像で見る（30枚以上）

モンスターは、1993年に登場した初代モデルの設計思想を継承しつつ、現代の技術でネイキッド・スポーツバイクの概念を再定義したマシンです。スーパースポーツモデルから受け継いだアルミニウム製モノコックフレームをはじめ、テクノポリマー（高機能プラスチック）とトレリス構造を組み合わせたリアサブフレームなど、各部品の軽量設計を徹底した結果、先代モデルから4kgの軽量化を実現しました。これにより、俊敏で直感的なハンドリング性能を手に入れています。

心臓部にはユーロ5＋規制に対応したV型2気筒エンジンを搭載し、最高出力111ps／9000rpm、最大トルク91Nm／7250rpmを発生させます。4000rpmから10000rpmという広い回転域で最大トルクの80%以上を発揮する特性を持ち、公道での扱いやすさを追求しています。また、バルブクリアランスの点検・調整が4万5000kmごとと、クラス最高水準のメンテナンス間隔も大きな特徴です。

電子制御パッケージも充実しており、コーナリングABSやトラクション・コントロール、ウィリー・コントロール、エンジン・ブレーキ・コントロールが標準で備わります。ライディングモードは「スポーツ」や「アーバン」を含む4種類が用意され、ボタン操作一つでバイクの特性を瞬時に変更できます。

これらの情報は5インチのカラーTFTディスプレイに明瞭に表示され、ドゥカティ・パワー・ローンチ（DPL）機能はMotoGPマシンさながらの発進を体験させてくれます。

ライディングポジションは快適性に配慮され、シート高は815mmに設定。スリムな車体と相まって良好な足つき性を確保し、初心者からベテランまで、幅広いライダーが楽しめる設計となっています。

新たに追加されるスポーツ・リバリーは、グレーをベースカラーとし、ホイールやシート、燃料タンクなどに「レーシング・レッド」のアクセントを加えた、スポーティでありながらエレガントな印象を与える配色です。

このカラーリングは、ドゥカティの歴史において初めて4バルブエンジンを搭載した象徴的なモデル「S4」から着想を得ています。フロントフェアリングとパッセンジャーシートカバーが追加装備される「プラス」バージョンでもこの新色を選択でき、既存の「ドゥカティ・レッド」と「アイスバーグ・ホワイト」と合わせて、カラーラインナップは全3色となります。

この新色モデルは、2026年4月よりヨーロッパ全域のドゥカティ・ディーラーで販売が開始される予定です。価格は標準モデルが1万3390ユーロから、プラスバージョンは1万3890ユーロ（日本円で約245万円から254万円／3月中旬現在）からに設定されています。