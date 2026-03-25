主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3886( 1805)
TOPIX先物 6月限 2589( 2229)
日経225ミニ 6月限 5611( 5583)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 191( 0)
TOPIX先物 6月限 1480( 1097)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 266( 0)
TOPIX先物 6月限 606( 591)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1322( 595)
TOPIX先物 6月限 1868( 1763)
日経225ミニ 6月限 3020( 3012)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 180( 0)
TOPIX先物 6月限 2811( 722)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 12( 0)
日経225ミニ 6月限 80( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2351( 1139)
9月限 9( 7)
TOPIX先物 6月限 452( 354)
日経225ミニ 4月限 5621( 2015)
5月限 104( 48)
6月限 83444( 35428)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1064( 636)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 2730( 1094)
5月限 99( 33)
6月限 45691( 18775)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 265( 265)
5月限 63( 63)
6月限 4793( 4793)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1130( 1130)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 545( 545)
5月限 28( 28)
6月限 21414( 21414)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3886( 1805)
TOPIX先物 6月限 2589( 2229)
日経225ミニ 6月限 5611( 5583)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 191( 0)
TOPIX先物 6月限 1480( 1097)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 266( 0)
TOPIX先物 6月限 606( 591)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1322( 595)
TOPIX先物 6月限 1868( 1763)
日経225ミニ 6月限 3020( 3012)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 180( 0)
TOPIX先物 6月限 2811( 722)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 12( 0)
日経225ミニ 6月限 80( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2351( 1139)
9月限 9( 7)
TOPIX先物 6月限 452( 354)
日経225ミニ 4月限 5621( 2015)
5月限 104( 48)
6月限 83444( 35428)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1064( 636)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 2730( 1094)
5月限 99( 33)
6月限 45691( 18775)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 265( 265)
5月限 63( 63)
6月限 4793( 4793)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1130( 1130)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 4月限 545( 545)
5月限 28( 28)
6月限 21414( 21414)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース