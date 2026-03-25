　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3886(　　1805)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2589(　　2229)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5611(　　5583)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 191(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1480(　　1097)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 266(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 606(　　 591)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1322(　　 595)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1868(　　1763)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3020(　　3012)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 180(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2811(　　 722)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　12(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　80(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2351(　　1139)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 452(　　 354)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5621(　　2015)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 104(　　　48)
　　　　　 　 　 6月限　　　 83444(　 35428)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1064(　　 636)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2730(　　1094)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　99(　　　33)
　　　　　 　 　 6月限　　　 45691(　 18775)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 265(　　 265)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4793(　　4793)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1130(　　1130)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 545(　　 545)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 6月限　　　 21414(　 21414)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース