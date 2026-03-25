May J.や道端アンジェリカのステージも！ ACCEL LINK「マタニティ＆ベビーフェスタ2026 横浜」

記事ポイント 2026年4月4日・5日にパシフィコ横浜で開催される入場無料の体験型ファミリーイベントMay J.のコンサートや道端アンジェリカのトークショーなど豪華ステージプログラム85社以上が参加し最新育児グッズの体験やサンプル配布が楽しめる 2026年4月4日・5日にパシフィコ横浜で開催される入場無料の体験型ファミリーイベントMay J.のコンサートや道端アンジェリカのトークショーなど豪華ステージプログラム85社以上が参加し最新育児グッズの体験やサンプル配布が楽しめる

妊娠・出産・育児を応援する体験型ファミリーイベントが横浜みなとみらいで開催されます。

85社以上の企業・団体が参加する大規模イベントで、ステージショーや体験コンテンツが充実しています。

ACCEL LINK「マタニティ＆ベビーフェスタ2026 横浜」

イベント名：マタニティ＆ベビーフェスタ2026開催日時：2026年4月4日(土)・5日(日) 10:00〜17:00会場：パシフィコ横浜 ABホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）入場料：無料（来場登録制）参加企業・団体数：85社以上（予定）

「マタニティ＆ベビーフェスタ」は、妊娠中のプレママ・プレパパから子育て中のパパ・ママまで幅広いファミリーを対象にした体験・情報発信型イベントです。

育児や家族生活をサポートするサービス・製品の展示ブースが集結し、新製品サンプルの配布や体験コーナーなど家族で楽しみながら学べるコンテンツが満載となっています。

楽しさ・学びが詰まった体験コンテンツ

会場内では、マタニティ＆ベビーフェスタならではのオリジナル体験プログラムが目白押しです。

「マタベビ神社」では、願い事を託すオリジナル絵馬と赤ちゃんの将来を占うおみくじが楽しめます。

絵馬は会期後に伊勢山皇大神宮でお焚き上げが行われ、妊娠中のカップルにはおすすめの漢字1文字と名前例を紹介する「命名おみくじ」も用意されています。

「三人六脚 手つなぎレース」は、パパ・お子さま・ママの3人で手をつないでゴールを目指すファミリー競技です。

「マタニティ・エコーフォト」のワークショップでは、エコー写真を持参し台紙やお花の色を選ぶだけでオリジナルアート作品に仕上げられます。

毎年多くのファミリーが来場する人気イベントで、ベビーカーを押す来場者で会場は賑わいを見せています。

豪華なステージプログラム

ステージでは、歌手May J.による「ベビーシャワーコンサート」が開催されます。

ディズニーソングをはじめとする歌のプレゼントで、妊婦さんを祝福する特別なプログラムです。

道端アンジェリカのトークショーでは、子育てとキャリアの両立をテーマに自分らしい生き方のヒントが聞けます。

人気YouTuberのボンボンアカデミーは、いっちーとなるの2人がそろって初登場する注目のステージです。

赤ちゃんや乳幼児と来場したファミリーも、おひざの上のお子さんと一緒に楽しめる内容となっています。

見どころ満載の子育て応援ブース

85社以上の企業・団体による子育て応援ブースでは、最新の育児グッズやサービスが体験できます。

ヤマハ発動機販売からは、子ども乗せ電動アシスト自転車「PAS Babby」「PAS Kiss」の試乗体験が用意されています。

和光堂のブースでは粉ミルクの作り方講座やベビーフード講座が開催されます。

キヤノンマーケティングジャパンは、在宅勤務中の会話をサポートする減音デバイス「Privacy Talk」やミニフォトプリンター「SELPHY／iNSPiC」を出展しています。

ちゃいなびからは、自宅でおなかの赤ちゃんの心音が聴ける「エンジェルサウンズ」などの家庭用機器が紹介されます。

パシフィコ横浜の広い会場に数十社のブースが並ぶ大規模なイベントです。

入場料は無料で、事前の来場登録制となっています。

妊娠中の方から子育て中のファミリーまで幅広い世代が対象のイベントです。

85社以上の企業・団体が一堂に集まり、最新の育児グッズやサービスを実際に体験できます。

May J.のコンサートや道端アンジェリカのトークショーなど、家族で楽しめるステージプログラムが充実しています。

マタベビ神社や三人六脚レースなど、ここでしか体験できないオリジナルコンテンツが魅力です。

「マタニティ＆ベビーフェスタ2026 横浜」の紹介でした。

よくある質問

Q. マタニティ＆ベビーフェスタ2026 横浜の開催日時と会場はどこですか？

A. 2026年4月4日(土)・5日(日)の10:00〜17:00に、パシフィコ横浜 ABホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）で開催されます。

Q. 入場料はかかりますか？

A. 入場料は無料です。事前に来場登録を行う必要があります。

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