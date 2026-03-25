新しいことを始めたいあなたに◎初心者でも失敗知らずのパンレシピ5選

春は何か新しいことに挑戦してみたくなりますよね。今年の春はパン作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。今回は、パン作り初心者さんも失敗知らずのレシピを5品ご紹介します。

▼ 手ごね3分！やさしい甘みのはちみつパン

パン作りと聞くと、こねる作業が難しいイメージがあるかもしれません。このレシピは手ごね3分で作れます。ちぎりパンなので難しい成形も不要です。





※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください

▼ シンプルな材料で作る基本のパン

強力粉、塩、砂糖、バター、牛乳、イーストなどシンプルな材料で作れます。そのままでもよし、ウインナーやコーンなどでアレンジして調理パンにしてもよし、お好みで作ってみてください。



▼ つくれぽ100件超えのこねないフォカッチャ

こねずに作るパンならフォカッチャがおすすめ。カリカリ＆ふわふわのフォカッチャは、つくれぽが100件以上届く人気のレシピです。



▼ 240件の絶賛の声！お土産にもおすすめのシナモンロール

難しいイメージのシナモンロールですが、工程写真つきのレシピなら初めてさんでも安心です。丁寧に作ったシナモンロールは家族や友人に喜ばれるはず。



▼ パウンド型でミニ食パン作り

パン用の型がなくてもお菓子用のパウンド型があるなら、ミニ食パンがおすすめです。ほんのり甘い食パンは朝食やおやつにもぴったりです。







初心者さんにもおすすめのパンレシピを5品ご紹介しました。この春の新たな挑戦として、お好みのパンを作ってみてください。