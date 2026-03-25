◇MLB オープン戦 エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

エンゼルス・菊池雄星投手が試合前に報道陣の取材に応じ、準々決勝敗退となったWBC(ワールドベースボールクラシック)へ私見を語りました。

「WBCも道半ばに終わってしまっているので、不完全燃焼のままシーズンに入る感じ」と現在の心境を明かした菊池投手。「逆にやり切った感じは全くなくて、むしろやれることがあったかなという思いや悔しさを持ちながらシーズンにぶつけたい」とMLB開幕へ意気込みます。

MLBと日本球界との差を問われると、ベース拡大を例に挙げ「“まずやってみる”という姿勢は米国の特長かなと思うので、それは好き」とコメント。

続けてWBCで勝つために「まずメジャーリーガーを増やさないといけないと思うので、メジャーに早く来られるシステムを作るほうが根本的にはルールがどうこうよりも大事だと思う」と、日本球界へ提言しました。

「ただ日本のプロ野球も素晴らしい。日本のプロ野球も盛り上げる必要があるし、別にメジャーがいいからということを言いたいわけではない」とNPBの重要性も語る菊池投手。

そして「あくまでWBCだけ考えたら、たくさんの選手がこちら(MLB)でレベルの高い中でプレーすることが必須だと思う」と、世界一奪還へ意見しました。

菊池投手は初のWBC参加となった今大会で2試合に登板。ベネズエラとの準々決勝は3点ビハインドの9回表から無失点リリーフをしましたが、勝利には結びつきませんでした。