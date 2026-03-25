平たい麺が特徴の郷土料理や、大相撲で活躍する力強い姿など、4つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常の知識を総動員して、正解を導き出す快感を味わいましょう。

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日常生活や日本の伝統文化の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、名古屋のソウルフード、土俵の上で戦うアスリート、心理的な対抗意識や物理的な摩擦音と、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□めん
り□□
て□□
□□む

ヒント：名古屋名物として知られる、平たく打ち伸ばしたうどんの呼び名といえば？

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正解：きし

正解は「きし」でした。

▼解説
きしめん（棊子麺）
りきし（力士）
てきし（敵視）
きしむ（軋む）
つるりとした食感が魅力の「きしめん」、日本の国技を支える「力士（りきし）」、強い対抗意識を示す「敵視（てきし）」、そして古くなった床などが音を立てる「軋む（きしむ）」。

食文化からスポーツ、心理状態、そして物理的な現象まで、全く異なる世界の言葉たちが「きし」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様なドラマを支えているのは、日本語のつながりの広さを感じられて面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)