健康寿命に関わる”アルブミン”のカギを握る「肝臓」はどんな役割を持つ臓器？【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

全ての病は脂肪肝から！肝臓が復活すればアルブミン値は上がる

アルブミンのカギを握る肝臓という臓器

アルブミンは肝臓でつくられるため、アルブミン値を維持するには、肝臓そのものが健康であることが重要です。では、その肝臓とはそもそもどのような臓器なのでしょうか。

肝臓はお腹の右上に位置する、内臓の中で最も大きな臓器。大人ではおよそ1～1.5㎏の重さがあり、その内部には約3000億個もの肝細胞が集まって休むことなく働き続けています。その働きは「体内にある巨大な化学工場」ともいえるほど多岐にわたります。

肝臓の主な役割は、大きく次の３つです。

（１）栄養を使いやすい形に変える「代謝」

食事から摂った栄養素を、体が利用しやすい形に作り変えるのが肝臓の役割です。糖質はグリコーゲンや脂肪として蓄えられ、タンパク質はアミノ酸に分解された後、筋肉や血液、アルブミンなどの材料として再合成されます。肝臓の働きが低下すると、十分に栄養を摂っていても体で活かせなくなります。

（２）有害物質を処理する「解毒」

肝臓は、アルコールや薬剤、食品添加物、老廃物など、体に入った有害物質を分解し、無害な形に変えて体外へ排出します。アルコールの摂りすぎで肝臓が傷むのは、分解途中で生じる有害物質が肝細胞に負担をかけるため。肝臓の機能が落ちると、有害物質が体内に蓄積しやすくなります。

（３）消化を助ける「胆汁」をつくる

肝臓は胆汁という消化液をつくり、脂肪や脂溶性ビタミンの消化・吸収を助けています。胆汁の分泌が不足すると、栄養の吸収効率が低下してしまいます。

肝臓の主な働き

肝臓の主な働きは3つ。「代謝」と「解毒」と「胆汁の生成」です。

代謝

・アミノ酸からタンパク質を合成

・糖質をグリコーゲンに変えて貯蔵し、必要に応じて供給

・脂質をコレステロールや中性脂肪に変えて血中に放出

・ビタミン、ミネラルを合成・分解して各組織に送る

解毒

・アルコールやアンモニアなどの有害物質を分解して無毒化し、尿や胆汁に排出する

胆汁の生成

・脂質や脂溶性ビタミンの消化を助ける消化液（胆汁）をつくる

・胆汁を介して老廃物を体外に排出する

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳