JR東日本の列車荷物輸送サービス「はこビュン」は3月23日、旧山形新幹線のE3系車両を改造した荷物専用新幹線の運行を開始した。運行開始を翌週に控えた3月17日、東京新幹線車両センター（車両基地）で行われた報道公開から、オペレーションの全容を紹介する。（鉄道ジャーナリスト 枝久保達也）

商用車を思わせる

新鮮なデザイン

荷物専用新幹線は、はこビュンの大口向け新サービスという位置づけだが、本稿では両サービスを区別する場合、従来型の小口向けサービスを「はこビュン」、新しく始まった大口向けサービスを「荷物新幹線」と称することにしたい。

「荷物新幹線」は盛岡発東京行の「やまびこ」（E5系車両）と連結し、1〜10号車は旅客車、11〜17号車は貨物車として運行される。荷物新幹線の先頭車はサービスを代表する医療関係品、農産物、水産物、機械類・電子部品が、中間車の窓には各エリアで輸送実績のある商材や、地域を代表する産品がラッピングされている。白基調の車体であること、窓がふさがれていることなど、商用車を思わせるデザインが新鮮だ。

サービス開始時点では盛岡→東京間のみの設定だが、12号車は北海道・東北新幹線エリア、13号車は秋田新幹線エリア、14号車は山形新幹線エリア、15号車は上越新幹線エリア、16号車は北陸新幹線エリアと、同社の5方面の新幹線全てを取り上げている。

「やまびこ」とともに主要駅で停車することから広告効果の期待もあるだろうが、E3系は同社の全路線に入線した実績を持つ車両だけに（https://diamond.jp/articles/-/375514 参照）、各路線への進出に期待を抱かせるデザインだ。

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