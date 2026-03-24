個性派ピン芸人の“素顔”にスタジオ驚き！「めっちゃ普通」「うっすら茶髪なんだ」

3月22日（日）の『有吉クイズ』では、芸能人のリモート打ち合わせに有吉弘行らがこっそり参加する企画「芸能人のZoom打ち合わせでいいネタ引き出せるかクイズ」が放送された。

常に衣装を身に着けて番組に出演する芸人の打ち合わせ時の“素の姿”に、出演者たちから驚きの声が…。



【映像】あぁ〜しらき、打ち合わせでイライラ爆発！

番組を制作する際におこなわれる、出演者とスタッフによる打ち合わせ。今回は、偽番組の出演者である芸人とリモートでの打ち合わせを設定し、有吉、せいや（霜降り明星）、バカリズム、ヒコロヒーがスタッフに扮して潜入。画面オフ＆ボイスチェンジャーを使用して正体を隠し、新しいネタを引き出せるか挑んだ。



偽番組ということは知らずにリモート打ち合わせに参加したあぁ〜しらき。一方4人はプロデューサー、ディレクター、放送作家など役割設定を決めたうえで偽名で参加する。



「おもろそう！あぁ〜しらきさんの打ち合わせ見れんねや」「素のしらきさんが見れるってこと？」と期待を口にする4人。打ち合わせに参加しようとした際、すでにZoomの画面上に見えたしらきの姿に「めっちゃ普通」「AP（アシスタントプロデューサー）さんじゃないんだ」と驚きの声があがる。

ネタではかつらを含む衣装を身に着けているしらきの普段の姿に、バカリズムは「うっすら茶髪なんだ」と意外そうな様子で笑った。



打ち合わせでは、偽番組用のネタを実際にリモートで披露してもらうなど4人が無茶振りを連発。特技として自分には超能力があると言い出したしらきに、4人が「何言ってんの？」と困惑する場面もあった。