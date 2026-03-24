ルイス・ハミルトンが“東京ラン”　F1日本グランプリを前にレーサーたちが続々来日！インスタには東京タワーや“銀座”、“首都高”の写真も

3月27日〜29日に三重・鈴鹿サーキットで開催されるF1™︎第3戦日本グランプリを前に、各チームのドライバーたちが続々と日本入りしている。

フェラーリのルイス・ハミルトン選手は、「日曜の東京トレーニング!!」とコメントを付けて、ランニングする様子をインスタグラムのストーリーに公開した。

ハースのエステバン・オコン選手は、銀座で撮影したとみられる写真をインスタのストーリーにアップ。同じくハースのオリバー・ベアマン選手は、22日に愛知・豊田市の「とよたまちパワーフェスタ」でトークショーに登壇した。豊田市にあるトヨタテクニカルセンター下山では壮行会が行われ、オコン選手、ベアマン選手、チーム代表の小松礼雄氏が参加した。

一方、マクラーレンのランド・ノリス選手は、首都高速道路を移動中に撮影したとみられる写真をインスタのストーリーにアップ。

レーシングブルズのアービッド・リンドブラッド選手は、東京タワーの写真をストーリーに掲載した。リンドブラッド選手と、レーシングブルズのもう1人のドライバー、リアム・ローソン選手は、リザーブドライバーの角田裕毅選手、岩佐歩夢選手らとともに21日に横浜市で行われた「Red Bull Tokyo Drift」の会場にも姿を見せている。

そのほかにも、SNSには、原宿、秋葉原、渋谷など都内各所でレーサーたちを目撃したという情報も上がっている。

27日からいよいよ鈴鹿サーキットで日本グランプリが始まる。ドライバーたちの日本入りの報せとともに、今年もまた特別な週末が幕を開けようとしている。