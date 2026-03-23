12星座×タロット占い「蟹座（かに座）」2026年3月23日（月）〜3月29日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月23日（月）〜3月29日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蟹座（かに座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蟹座（かに座）
カード：ソードのナイト（正位置）
行動力が一気に加速する週。迷っていた案件があれば、決断してすぐに動いて。スピードとロジックが武器になる局面で、感情論は的を外す。感じるよりも考えて動くことを意識すれば、この週の成果が大きく変わる。論理を味方につけよう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蟹座（かに座）
カード：ソードのナイト（正位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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