鈴木亮平、『リブート』最終回に向けメッセージ「期待していてください」 戸田恵梨香とのオフ2ショットには「えぐい視聴者の心を揺さぶってくる」「映画化希望すぎる」の声
俳優の鈴木亮平が23日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）で共演する俳優・戸田恵梨香とのオフ2ショットを添え、次週迎える最終回（29日予定）に向け「期待していてください」とドラマファンへメッセージを届けた。
【写真】「この写真えぐい視聴者の心を揺さぶってくる」『リブート』で共演する鈴木亮平＆戸田恵梨香の“笑顔あふれる”オフ2ショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
第1話では、鈴木演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが、放送内で“サプライズ”的に発覚。民放公式テレビ配信サービス「TVer」では、第1話の再生回数が歴代最高記録を更新（8日間で486万再生）するなど、話数を重ねるごとに注目度が高まっている。
Episode.9「夫婦」の放送を終え、鈴木は戸田と共に笑みを浮かべた2ショット写真を添え「第9話、ありがとうございました」と寄せられた反響に感謝。Xでは最終回となるEpisode.10「再起動」の予告動画をシェアし、「早瀬家に平穏が訪れますように」と願いを込めた。
コメント欄には「ずっと心臓バクバクでした」「ツーショット泣けます」「この写真えぐい視聴者の心を揺さぶってくる」「絶対早瀬家がみんな幸せになってほしーい」「この笑顔を最終回で見たい」「リブートという作品にどっぷり浸かり楽しませてもらえて皆さん本当にありがとうの気持ちです!!」「ハッピーエンドで終わってほしいです」「ついに最終回…寂しいけど楽しみです！」などと、ドラマファンを中心にさまざまな声が届けられている。
【写真】「この写真えぐい視聴者の心を揺さぶってくる」『リブート』で共演する鈴木亮平＆戸田恵梨香の“笑顔あふれる”オフ2ショット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、まったくの別人として生き直す姿を描くエクストリームファミリーサスペンス。
Episode.9「夫婦」の放送を終え、鈴木は戸田と共に笑みを浮かべた2ショット写真を添え「第9話、ありがとうございました」と寄せられた反響に感謝。Xでは最終回となるEpisode.10「再起動」の予告動画をシェアし、「早瀬家に平穏が訪れますように」と願いを込めた。
コメント欄には「ずっと心臓バクバクでした」「ツーショット泣けます」「この写真えぐい視聴者の心を揺さぶってくる」「絶対早瀬家がみんな幸せになってほしーい」「この笑顔を最終回で見たい」「リブートという作品にどっぷり浸かり楽しませてもらえて皆さん本当にありがとうの気持ちです!!」「ハッピーエンドで終わってほしいです」「ついに最終回…寂しいけど楽しみです！」などと、ドラマファンを中心にさまざまな声が届けられている。