不合理…東京で約13万人動員の“恐怖の展示”が大阪に初登場へ 関西おなじみのキャラにも“異変” 『恐怖心展』3・27から
昨夏に東京・渋谷で約13万人を動員した展覧会『恐怖心展』が、27日より大阪駅前のグランフロント大阪で開催される。開幕を目前に控え、新情報が発表された。
【画像】『恐怖心展 大阪』らいよんチャン&たこるくんのビジュアルに“異変”
『恐怖心展』は、「先端」「閉所」「視線」といった「恐怖心」をテーマにさまざまな作品を披露。恐怖心の中には、単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあり、時に説明のつかない不合理さを伴う。こうした恐怖心に向き合うきっかけを提供する。
大阪開催では、MBS「らいよんチャン」、テレビ大阪「たこるくん」とのコラボレーションが決まり、限定ステッカーなどを販売。「らいよんチャン」「たこるくん」のビジュアルが『恐怖心展』仕様となっている。
また、会場隣接カフェではオリジナルメニューが提供されることになり、『恐怖心展』のラテアートが入ったカプチーノが披露された。
■『恐怖心展 大阪』概要
日程：2026年3月27日（金）〜2026年5月10日（日）
営業時間：11:00〜19:30（最終入場は閉館30分前まで）※イベントの体験所要時間は約90分
会場：グランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボ
入場料：2300円（税込）※小学生以上は有料
【画像】『恐怖心展 大阪』らいよんチャン&たこるくんのビジュアルに“異変”
『恐怖心展』は、「先端」「閉所」「視線」といった「恐怖心」をテーマにさまざまな作品を披露。恐怖心の中には、単なる命の危険や苦痛を伴うものだけでなく、一見して恐怖の対象とは思えないものにも生じることがあり、時に説明のつかない不合理さを伴う。こうした恐怖心に向き合うきっかけを提供する。
また、会場隣接カフェではオリジナルメニューが提供されることになり、『恐怖心展』のラテアートが入ったカプチーノが披露された。
■『恐怖心展 大阪』概要
日程：2026年3月27日（金）〜2026年5月10日（日）
営業時間：11:00〜19:30（最終入場は閉館30分前まで）※イベントの体験所要時間は約90分
会場：グランフロント大阪 北館地下1階 イベントラボ
入場料：2300円（税込）※小学生以上は有料