Amazonのプライム会員向けサービス「Prime Video」で、メジャーリーグベースボール（MLB）のライブ配信が3月27日に始まる。Prime Video内の「SPOTV」チャンネルで、プライム会員は追加料金なしで視聴できる。

昨年の54試合→350試合以上に拡大

Prime VideoとSPOTVの複数年契約により、レギュラーシーズンの配信試合数が昨年の54試合→350試合以上に拡大された。

ポストシーズンについても、試合開催日に毎日1試合を厳選してライブ配信。ハイライト映像や関連番組なども24時間視聴できる。

日本人選手の所属チームを中心に配信

日本人選手が所属するロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、シカゴ・ホワイトソックス、トロント・ブルージェイズのほか、日本で人気の外国人選手が所属するチームの試合が配信される。

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手や、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手、トロント・ブルージェイズの岡本和真選手らの試合が予定されている。

3月と4月は、開幕直後の注目カードのほかにも、50試合以上が配信される予定。開幕翌日の3月27日には、シカゴ・ホワイトソックス対ミルウォーキー・ブルワーズ、アリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの試合が組まれている。

配信予定一覧。配信スケジュールは変更される可能性がある