寿司ファストフード「NINJA SPEED」 岐阜県美濃市とコラボ 全メニューにブランド米

ミツカングループとハタプログループが展開する寿司ファストフードブランド「NINJA SPEED」は、自治体コラボレーション企画として、岐阜県美濃市と連携した期間限定メニューを3月2日から3月31日まで販売している。

「できたての巻き寿司」を提供する「NINJA SPEED」ならではのスピード感とともに、東京にいながら美濃市の食材の魅力を「今」味わえる新しい食体験を届ける。

今回の自治体コラボ企画では、美濃市を代表するブランド米「ハツシモ」を全メニューに使用。粒立ちが良く、しっかりとした食感の「ハツシモ」は巻き寿司との相性も良いという。飛騨牛を甘辛く炊き上げた「飛騨牛しぐれ煮」を使用した限定メニューも展開中。

「NINJA SPEED」はこれまで東京・紙屋町の東京ワールドゲート神谷町トラストタワー2階「CoCo Lounge」で実証販売を行っていたが、3月から1階野外広場「TWGスクエア」でキッチンカー販売を開始した。視認性の高いオープンスペースでの展開により、「できたての巻き寿司」という新しい都市型ファストフード体験をさらに多くの人に届ける。

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