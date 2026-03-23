Image: オスカージャパン株式会社

この記事は2025年10月30日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

電車での移動中や病院の待ち時間など。モバイルバッテリーでスマホを充電しながら、なんとなくSNSを眺めるあの時間。

今回ご紹介するのは、見た目は懐かしいゲーム機、でも中身はバリバリ現代仕様のMagSafe対応モバイルバッテリーという、まさに「二刀流」なアイテム「モバイルBOY」です。

実用性と遊び心の融合

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「モバイルBOY」が提供するのは、充電という「実用性」とゲームという「遊び心」が融合した新しいガジェット体験。

スマホに電力を供給する頼れるバッテリーとして機能しながら、同時に「なんとなくスマホを眺める」時間に、新たなエンタメ性をもたらします。

MagSafe＆パススルー充電にも対応

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「モバイルBOY」はMagSafe対応、対応スマートフォンならピタッと吸着させてワイヤレス充電（最大15W）が可能です。USB-Cポートからの最大20W急速充電ができるのも心強いです。

さらに賢いのがパススルー充電。コンセントがひとつしか空いていなくても「モバイルBOY」本体を充電しながらスマホも同時に充電できます。これはまさに一石二鳥ですね。

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ネット不要で遊べる300種類のゲーム

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「モバイルBOY」はモバイルバッテリーでありながら、ポータブルゲーム機へも早変わり。正規ライセンスを取得した300種類のレトロ風ゲームが内蔵されていて、ネット接続なしでプレイ可能です。

Wi-Fi環境に依存しませんし、スマホゲームと違って遊んでいるときにクライアントからの通知に邪魔されることもなし。たまには、頭を空っぽにしてパズルゲームに興じるのも、おすすめですよ。

レトロな見た目がたまらない

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そして、なんといってもこのルックスがたまらない「モバイルBOY」。懐かしい物理ボタンとあの頃のグラフィック。同世代のガジェット好きなら「お、それ何？」と会話のきっかけになること間違いなしです。カラーはブラックとシルバーの2色をラインナップしています。

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地味に嬉しいのがストラップ一体型のUSB-Cケーブル。デザインと実用性を兼ね備えた、よく考えられた特長です。

仕事の合間に賢く気分転換

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「モバイルBOY」は、まさに仕事の「オン」の時間と、休憩の「オフ」の時間をシームレスにつなぐ、気の利いた切り替えスイッチ。

今なら数量限定で割引販売中とのことなので、まずは以下から製品詳細をチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY