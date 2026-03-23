乃木坂46梅澤美波、卒業について齋藤飛鳥からもらった“大切な言葉”「考え方が変わりました」 白石麻衣・菅原咲月にも言及
アイドルグループ・乃木坂46の第3代キャプテン・梅澤美波が、23日発売の『アップトゥボーイ Vol.361』（ワニブックス）で表紙を飾る。今回、梅澤の誌面カットとインタビューの一部が公開された。
【誌面カット】美しいドレス姿…卒業を思わせる輝き放つ梅澤美波
前号の、グループ最多表紙登場記録を持つ遠藤に続いて、今号の表紙にはグループからの卒業を発表した梅澤が登場。3期生としてデビューしたばかりの9年前、『アップトゥボーイVol.254』で自身初めてとなるソログラビアを飾った梅澤。そこから努力を重ね、今や誰もが認めるキャプテンへと成長を遂げた。
“乃木坂46の梅澤美波”としてはこれが最後の『アップトゥボーイ』。巻頭20ページのグラビアは、敢えてテーマを設定せず「梅澤美波らしさ」「みなみんが楽しめる撮影を」という思いで企画された。ロングインタビューも掲載する。
■梅澤美波（乃木坂46）インタビュー抜粋
――このインタビューは乃木坂46からの卒業を発表して間もないタイミングでさせて頂いています。まずは今の率直な心境から教えて下さい。
【梅澤】梅澤美波が乃木坂46を卒業する、そのことについて誰よりも自分が寂しく感じていると思います。他でもない、自分が決めたことではあるんですけど（笑）。私は人生のすべてを懸けて乃木坂46というグループのメンバーをやってきたつもりだし、今の私から乃木坂46を取ってしまったら何にも残らないと思うので…。メンバーからも、応援して下さっている皆さんからも“寂しい”と言われると、“私もまだ皆のことを見ていたいんだよ”って思ってしまいます。
――(中略)卒業を決意するのにはそれなりの覚悟も必要だったと思います。
【梅澤】そこは、ご卒業された先輩方の影響も大きかったです。今でも鮮明に覚えているのですが、白石麻衣さんがご卒業されるときに、当時のキャプテン・秋元真夏さんとの対談で“梅ちゃんはすごく頼りになるから、彼女がいるならこのグループは大丈夫”って言って下さっていたのを知って身が引き締まるような思いがあり、気合が入ったんですね。白石さんはじめたくさんの先輩方が、私が卒業について考え始めたときに“やり切ったと思ったら、そのときは梅のタイミングでいいんじゃないかな”って、そっと背中を押して下さったんです。そして、そうやって温かい言葉を掛けて下さる先輩方が、今でもグループ在籍時と変わらずキラキラとしていて、ご活躍されている姿を見て勇気づけられ、私もああいう風になりたいと思ったことも、乃木坂46からの卒業を決断できた理由の1つです」(中略)
――(中略)さて、この号が発売される頃には最終日に卒業コンサートが予定されている『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』まで2ヶ月を切ったタイミングになっています。東京ドーム3DAYSというと、コロナ禍で中止になってしまった白石さんの卒業コンサートを思い出した方も多いかもしれませんね。
【梅澤】あのときは私もメンバーの一員としてやり場のない悔しさを感じていました。今回の卒業コンサートのことを白石さんにご報告したとき“うれしい!! 美波ちゃんが東京ドームに立っている最後の姿を私も見たい”って言って下さって。恩返しの気持ちは、白石さんにも向けて表現できたらと思っています。
――そして東京ドームで卒業コンサートというと、齋藤飛鳥さん、山下美月さんとの映画『映像研には手を出すな！』トリオに共通したことでもあるんですよね。
【梅澤】それも3人とも5月に開催っておまけもついてて(笑)。偶然にしてはできすぎた話ですよね。やま（山下美月）はどこか飄々（ひょうひょう）としたところもあって、表立って深い話をしたりはあまりしないんですけど、飛鳥さんは私の卒業についてすごく大切なアドバイスをして下さったんです。
――それはどんな言葉だったんですか？
【梅澤】卒業のタイミングを考えていたときに、私は当初、“もし卒業するならなるべく早い方がいいのかも”って思ってしまったところがあって、いつ発表しよう、どうしようって、知らず知らずのうちに焦っている気持ちもあったんです。そんなときに飛鳥さんから“卒業した今だからそう思うのかもしれないけど、私はもしかしたら、もうちょっとグループにいても良かったのかもしれないとも、思ったりするんだよ。焦らずに、梅にとってベストだと思えるタイミングまで待ってみるのもいいかもしれないよ”って。その言葉をもらって考え方が変わりましたね。そうして自然な流れに身を任せていたら、このタイミングになりました。やっぱり飛鳥さんって、私の乃木坂46人生の中でカギを握ってる人なんだなって、改めて感じました。
――数多くのOGの皆さん、そしてメンバーの皆さんに支えられて、梅澤さんが乃木坂46としての人生の締めくくりを迎えているのがお話を通してよくわかりました。でも、最後にもう1人だけメンバーのお話を聞かせてもらえませんか。副キャプテンの菅原咲月さんのことです。
【梅澤】咲月には、かつて私が白石さんから掛けてもらった言葉をそのままプレゼントしたいと思います。“咲月がいるから乃木坂46は大丈夫って思えた”と。私が白石さんたち先輩たちにして頂いたように、卒業後も先輩として咲月のためなら何でもしてあげたいと思っています。これを読んで下さっている皆さん、どうか咲月を、そして乃木坂46を、これからもよろしくお願いします。私は東京ドームの公演に向けて全力で頑張ります。そしてまたいつか、“ただの梅澤美波”としてお会いできる日が来たら、そのときはよろしくお願いします。
【誌面カット】美しいドレス姿…卒業を思わせる輝き放つ梅澤美波
前号の、グループ最多表紙登場記録を持つ遠藤に続いて、今号の表紙にはグループからの卒業を発表した梅澤が登場。3期生としてデビューしたばかりの9年前、『アップトゥボーイVol.254』で自身初めてとなるソログラビアを飾った梅澤。そこから努力を重ね、今や誰もが認めるキャプテンへと成長を遂げた。
■梅澤美波（乃木坂46）インタビュー抜粋
――このインタビューは乃木坂46からの卒業を発表して間もないタイミングでさせて頂いています。まずは今の率直な心境から教えて下さい。
【梅澤】梅澤美波が乃木坂46を卒業する、そのことについて誰よりも自分が寂しく感じていると思います。他でもない、自分が決めたことではあるんですけど（笑）。私は人生のすべてを懸けて乃木坂46というグループのメンバーをやってきたつもりだし、今の私から乃木坂46を取ってしまったら何にも残らないと思うので…。メンバーからも、応援して下さっている皆さんからも“寂しい”と言われると、“私もまだ皆のことを見ていたいんだよ”って思ってしまいます。
――(中略)卒業を決意するのにはそれなりの覚悟も必要だったと思います。
【梅澤】そこは、ご卒業された先輩方の影響も大きかったです。今でも鮮明に覚えているのですが、白石麻衣さんがご卒業されるときに、当時のキャプテン・秋元真夏さんとの対談で“梅ちゃんはすごく頼りになるから、彼女がいるならこのグループは大丈夫”って言って下さっていたのを知って身が引き締まるような思いがあり、気合が入ったんですね。白石さんはじめたくさんの先輩方が、私が卒業について考え始めたときに“やり切ったと思ったら、そのときは梅のタイミングでいいんじゃないかな”って、そっと背中を押して下さったんです。そして、そうやって温かい言葉を掛けて下さる先輩方が、今でもグループ在籍時と変わらずキラキラとしていて、ご活躍されている姿を見て勇気づけられ、私もああいう風になりたいと思ったことも、乃木坂46からの卒業を決断できた理由の1つです」(中略)
――(中略)さて、この号が発売される頃には最終日に卒業コンサートが予定されている『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』まで2ヶ月を切ったタイミングになっています。東京ドーム3DAYSというと、コロナ禍で中止になってしまった白石さんの卒業コンサートを思い出した方も多いかもしれませんね。
【梅澤】あのときは私もメンバーの一員としてやり場のない悔しさを感じていました。今回の卒業コンサートのことを白石さんにご報告したとき“うれしい!! 美波ちゃんが東京ドームに立っている最後の姿を私も見たい”って言って下さって。恩返しの気持ちは、白石さんにも向けて表現できたらと思っています。
――そして東京ドームで卒業コンサートというと、齋藤飛鳥さん、山下美月さんとの映画『映像研には手を出すな！』トリオに共通したことでもあるんですよね。
【梅澤】それも3人とも5月に開催っておまけもついてて(笑)。偶然にしてはできすぎた話ですよね。やま（山下美月）はどこか飄々（ひょうひょう）としたところもあって、表立って深い話をしたりはあまりしないんですけど、飛鳥さんは私の卒業についてすごく大切なアドバイスをして下さったんです。
――それはどんな言葉だったんですか？
【梅澤】卒業のタイミングを考えていたときに、私は当初、“もし卒業するならなるべく早い方がいいのかも”って思ってしまったところがあって、いつ発表しよう、どうしようって、知らず知らずのうちに焦っている気持ちもあったんです。そんなときに飛鳥さんから“卒業した今だからそう思うのかもしれないけど、私はもしかしたら、もうちょっとグループにいても良かったのかもしれないとも、思ったりするんだよ。焦らずに、梅にとってベストだと思えるタイミングまで待ってみるのもいいかもしれないよ”って。その言葉をもらって考え方が変わりましたね。そうして自然な流れに身を任せていたら、このタイミングになりました。やっぱり飛鳥さんって、私の乃木坂46人生の中でカギを握ってる人なんだなって、改めて感じました。
――数多くのOGの皆さん、そしてメンバーの皆さんに支えられて、梅澤さんが乃木坂46としての人生の締めくくりを迎えているのがお話を通してよくわかりました。でも、最後にもう1人だけメンバーのお話を聞かせてもらえませんか。副キャプテンの菅原咲月さんのことです。
【梅澤】咲月には、かつて私が白石さんから掛けてもらった言葉をそのままプレゼントしたいと思います。“咲月がいるから乃木坂46は大丈夫って思えた”と。私が白石さんたち先輩たちにして頂いたように、卒業後も先輩として咲月のためなら何でもしてあげたいと思っています。これを読んで下さっている皆さん、どうか咲月を、そして乃木坂46を、これからもよろしくお願いします。私は東京ドームの公演に向けて全力で頑張ります。そしてまたいつか、“ただの梅澤美波”としてお会いできる日が来たら、そのときはよろしくお願いします。