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サンリオ仕様に再リニューアルされた小田急多摩センター駅と、相模原への延伸計画の全貌を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【再リニューアル】多摩線延伸を待つ小田急多摩センター駅の増強計画とは【配線図・本数・種別など】」と題した動画でサンリオピューロランドの最寄り駅として知られる小田急多摩センター駅のリニューアル内容と、将来の延伸計画について詳しく解説している。



2018年からサンリオのデザインが施されていた同駅だが、この度、再リニューアルが実施された。動画では、京王線と並走する区間を経て駅に到着する様子から始まり、駅構内の隅々までサンリオキャラクターで彩られた様子を紹介している。



駅名標や発車案内表示器はもちろん、階段、エレベーター、待合室、自動販売機に至るまで、あらゆる場所にハローキティをはじめとする人気キャラクターたちが登場。特に階段は、下りホームへ続く新百合ヶ丘方面がパープル基調、上りホームへ続く唐木田方面がイエロー基調のデザインと、方向によって異なるペイントが施されている。



コンコースもサンリオ一色だ。壁面だけでなく天井にもキャラクターが描かれ、駅全体がテーマパークのような雰囲気に包まれている。動画では、京王多摩センター駅もサンリオのデザインになっていることにも触れ、両駅の違いも楽しめる。



さらに動画の後半では、小田急多摩線の延伸計画について深掘りする。この計画は、現在の終点である唐木田駅からJR横浜線の相模原駅、さらにJR相模線の上溝駅まで路線を延ばすという壮大なものだ。国の交通政策審議会答申でも「今後整備について検討すべき路線」として位置づけられており、東京圏の都市鉄道が目指すべき姿を実現する上で意義のあるプロジェクトとされている。



延伸が実現した場合、多摩センター駅は再び2面4線化され、唐木田駅側には折り返し線も用意される構想があるという。サンリオのかわいらしい装飾に彩られた駅が、将来的には首都圏西部の交通の要衝として、さらに重要な役割を担う可能性があることを動画は示唆している。