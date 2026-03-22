「どうした川崎」「何がおきてる!?」まさかの５失点大敗。J１強豪に突きつけられた現実に動揺広がる「マジで心配」
まさかのスコアとなった。
川崎フロンターレは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で横浜F・マリノスとホームで対戦。国立競技場で行なわれた神奈川ダービーで、０−５の大敗を喫した。
試合は立ち上がりから横浜FMに主導権を握られ、川崎は思うように前進できない時間が続く。カウンターからチャンスを作る場面もあったが、決め切れずにもどかしい展開に。すると30分、ついに先制点を許してしまう。
１点ビハインドで迎えた後半も流れは変わらず。53分に追加点を奪われると、62分にも失点。さらに終盤にかけて相手の攻勢を受け続け、72分、78分と立て続けにゴールを許し、そのまま試合終了。大量５失点で力の差を見せつけられる形となった。
2017年のJ１初タイトル獲得以降、攻撃的なスタイルを武器に数々のタイトルを手にしてきた川崎にとっては、衝撃的な敗戦となった。
SNS上でもファンからは「マジで心配」「どうした川崎」「何がおきてる!?」「降格がなくて良かった。ほんとその一言」といった驚きや不安の声が相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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