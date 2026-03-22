立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、思わず二度見してしまう「試作品」の画像を公開しています。

【画像】えぇ…笑っちゃった！ コチラが「二度見ランキング1位」の“試作品”です！ でっか！（笑）

二度見…どころか三度見してしまう「試作品」

公式アカウントは、「思わず二度見してしまう試作品ランキング第1位」とコメントし、温かいそばの上に2本の焼き芋がのった試作品「焼き芋そば」の写真を投稿しました。2本の焼き芋は、「トッピング」と呼ぶにはあまりに大きいサイズです。

X上では「二度見どころか三度見ぐらいしちゃう」「斬新！二度見ならぬ目が点になりました」「二度見どころかガン見しました」「まさかの丸ごと」と驚く声が上がりました。

一方で、焼き芋の大きさから「2本はキツい」「重いものを箸で持ち上げて食べるのきつい（笑）」というコメントも。「焼き芋好きだから食べたい。でも、イモだけでお腹いっぱいになっちゃう」「甘いサツマイモと、塩味は最高に合う！けど…イモは半分だけでよくない？」という声もあり、焼き芋がほどよい大きさであれば、商品化が望まれる試作品となったのかもしれません。

また、「やめて〜笑うから」「絵面で大爆笑過ぎます」「この試作品を考えた方、大好きだぁ」「こういう振り幅広いところが好き」というコメントも寄せられており、試作品のユニークさは多くの人を楽しませたようです。