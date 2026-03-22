＜反抗期の悪口＞「ウザい！」「キモい！」連発で語彙力なさすぎ。でも親でもヘコむのよ…
「親の心子知らず」なんてことわざにもあるように、親がどれだけ心配しても子どもにはあまり響かないことってよくありますよね。成長するに連れ親の心も理解できるようにもなりそうですが、それまでの道のりが長い！ そして今日もわが子に頭を抱えるママからお悩みが寄せられました。
『中学生のうちの子。少しでも心配した言葉を投げかけただけで「キモい！」「ウザい！」と言われてしまい、本当に落ち込みます』
思春期あるある暴言、どう対応する？
口を開けば「キモい！」「ウザい！」。他に言葉を知らないの？ と呆れ返ってしまいそうですが、これもひとつの成長の証。とはいえ、心に堪えることもあるはず。ママたちがどうしているのか、どうしていたのか、見てみましょう。
スルー推奨
『反抗期は自立の第一歩。子どもから大人になる段階に入り親と距離を置きたい時期なのよ。親だって通ってきた道。ほっとけばいい。叱っても糠に釘』
反抗期特有の暴言は、わざと困らせる「試し行動」と同じで、過剰に反応するとエスカレートするおそれがあるかもしれません。ですから言われてもスルーしてしまうほうがいいのかもしれませんね。
『最初は注意する。次は同じように下品な言葉を使ってみる。基本人間ってマネされると嫌でしょ。マネされたことに少しでも反応したら、嫌だよねーって1回は諭す。それでもダメならスルーする。相手にしないほうがいいよ』
親としてわが子の暴言やよろしくない態度は放置できませんよね。そうなると最初のうちは注意もするでしょう。それでも続くとなると、投稿者さんのように心が折れそうになったり、怒りが爆発しそうになったり……。一応注意はしてもいいかもしれませんが、ママの心が折れる前に早々に切り上げてスルーあるのみかもしれませんね。
暴言は許しませんよ！注意する
『「なんて？ もういっぺん言ってみ？」「冗談でもそのような言葉を使ったら許さない。家族だからって何でも許されると思うなよ？」と真顔で返していた。親でも嫌なものは嫌だもん。時期的なものであっても「人としてダメなものはダメ」と声を荒げず淡々と対応していた』
『反抗期はじまったくらいに、親もひとりの人間、傷つくしイライラすることもあるし。されて嫌なこともたくさんある。親だからってなんでも我慢しないといけないわけでも、子どものためになんでもしないといけないわけでもない。子どもだからといって、許されることはない。一度でも“くそばばあ”と言ったら家から叩き出すよって話した』
注意すると言っても、ただ「ダメだ」と頭ごなしに諭すわけではないところがカッコいいですね。思春期をこじらせている年代は、頭ごなしに注意すると大・反・論コースまっしぐら。どうせ聞いてもらえないのなら、こちらも労力を使わず、淡々と冷静に“道理”を伝えればいいのではないでしょうか。子どもって大人が思っている以上に“大人も傷つく”ことを理解していない可能性があるんですよね。「聞かされてはじめて知った」ということもあるので、とりあえず気持ちは伝えておくほうがいいのかも。
反撃、いろいろ
『1度だけ「ウザい」と言われ、その言葉の通りに息子にウザ絡みしまくり、「こういうのをウザいと言うのよ、言葉は正しく使いなさい。また言ったら同じことするからよろしくね」と言ったら、諦めて……というか呆れてやめたよ』
『「はいはい、ウザいは『お母さん大好き』で、キモいは『いつもありがとう』って意味だよね」と反撃した』
やるならとことんお付き合いしましょう的なママたちの反撃。大人を舐めてはいけませんよと言わんばかりの反撃の数々にちょっと笑ってしまいました。本気のウザ絡み、お子さんもびっくりしたでしょうね〜。しかし子どもの性格によっては火に油を注ぐ可能性もありますので、慎重に。無言の圧で家事を放棄する、ぷち家出をするといった経験談も寄せられていました。あまりにも大人げない言動はオススメできませんが、ある程度の意思表示はありかもしれませんね。
対抗したい？おさまるのを待ちたい？心に聞いてみて
反抗期で暴言が止まらないわが子。とはいえ放っておくわけにもいかず、心配して声がけしてしまいまた暴言を吐かれ落ち込む。ぺしゃんこになる心をどうしたらいいか。どうにもならないのが現状かもしれませんね。どこか吐き出せる場所があれば一番いいですが……。わが子への対応についてさまざまな声が寄せられましたが、まずはご自身の心に「どうしたい？」と聞いてみてはいかがでしょう。反撃したいのか、ツラい気持ちを理解してもらいたいのか。もしかしたらその場から逃げ出したいだけかもしれません。いつ終わるかわからない反抗期ですから、わが子の気持ちばかり汲むのではなく、ご自身の心の声にも耳を傾けて、その声の赴くまま行動する日があってもいいのではないでしょうか。頑張りましょう！