▼3着イクシード（ルメール）最後の150メートルは凄く良い脚だった。ひとレースごとに良くなっている。ストライドの大きい馬だから、中山よりも広い東京コースの方が向いている。

▼4着アメティスタ（西村淳）良いスタートだった。距離はまだまだあっていいですし、これからの馬ですね。

▼5着カラペルソナ（佐々木）ゲートで後ろ扉にくっついて1歩目の勢いがつかなかった。勝ち馬の後ろでタイミングを見て、最後も伸びてはいるんですが…。

▼6着アーリーハーベスト（松岡）いい感じで行けたが勝負どころでの反応がもう少し欲しかった。距離は問題なかったし、センスのある馬ですよ。

▼7着ゴディアーモ（津村）調教よりテンションが高かったですね。ゲートでソワソワしていいスタートが切れなかった。後手に回る形になったし、スローの内枠で厳しかった。これが能力ではない。

▼8着ナックホワイト（大野）うまく前々で運べた。ラストは切れ味の差が出たが、上手に競馬をしてくれた。

▼9着バースデイフライト（岩田康）前半もっとリラックスできたら、もっと凄い脚を使えると思う。

▼10着クリスレジーナ（鮫島駿）ポジションが後ろになって、道中も促したがラストだけの競馬になってしまった。距離はあった方が良い。力負けではないです。

▼11着エアビーアゲイル（岩田望）ポジションは良く、流れにも乗れた。伸び切れなかったのは成長が緩やかな分かな。

▼12着ヴィスコンテッサ（石川）不器用なタイプで、前回の千六より千八くらいあった方が良い。もう少し体の成長が欲しいですね。

▼13着リュクスパトロール（田辺）新馬戦を勝った時のようにハナへ行く予定だったが、周りも速かったし枠も外でしたからね。

▼14着コズミックボックス（戸崎）いい感じで行ってくれたが、勝負どころの反応がなかった。

▼15着ラコンチャビエン（松本）いい位置を取って行けたがペースが緩かった。よーいドンで持ち味を生かせなかった。

▼16着ヒルデグリム（柴田大）相手が強かった。レースに慣れて経験を積みながら力をつけてくれれば。