プレミアリーグ 25/26の第31節 フラムとバーンリーの試合が、3月22日00:00にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはロドリゴ・ムニス（FW）、オスカー・ボブ（MF）、ジョシュア・キング（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、ハンニバル・メジブリ（MF）らが先発に名を連ねた。

18分、バーンリーが選手交代を行う。ハンニバル・メジブリ（MF）に代わりレスリー・ウゴチュク（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分に試合が動く。バーンリーのライル・フォスター（FW）のアシストからジアン・フレミング（MF）がゴールを決めてバーンリーが先制。

61分、フラムは同時に2人を交代。アントニー・ロビンソン（DF）、オスカー・ボブ（MF）に代わりライアン・セセニョン（MF）、サムエル・チュクウェゼ（MF）がピッチに入る。

67分フラムが同点に追いつく。ジョシュア・キング（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに73分フラムが逆転。ジョシュア・キング（DF）のアシストからハリー・ウィルソン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

78分、バーンリーは同時に2人を交代。ライル・フォスター（FW）、ジェームズ・ウォードプラウズ（MF）に代わりマーカス・エドワーズ（FW）、アシュレー・バーンズ（FW）がピッチに入る。

81分、フラムは同時に2人を交代。ジョシュア・キング（DF）、ロドリゴ・ムニス（FW）に代わりエミール・スミスロウ（MF）、ラウル・ヒメネス（FW）がピッチに入る。

86分、バーンリーが選手交代を行う。カイル・ウォーカー（DF）からルム・チャウナ（FW）に交代した。

87分、フラムが選手交代を行う。ハリー・ウィルソン（FW）からハリソン・リード（MF）に交代した。

90+4分にバーンリーのジョシュ・ローレント（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

後半終了間際の90+5分フラムに貴重な追加点が入る。ラウル・ヒメネス（FW）がPKを決めて3-1。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、フラムが3-1で勝利した。

なお、フラムは55分にアントニー・ロビンソン（DF）、90+3分にアレックス・イウォビ（FW）に、またバーンリーは64分にジェームズ・ウォードプラウズ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 02:10:13 更新