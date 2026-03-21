ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」決勝戦が21日、都内で開催され、今井らいぱち（38）が初優勝した。過去最多となるエントリー6171人から第24代目王者に輝き、優勝賞金500万円を獲得した。芸人仲間から祝福の声が上がった。

審査員7人中5票を集め頂点に輝いた今井。優勝が決まると頭をかきむしり「マジか！？」と喜び。目を輝かせトロフィーを受け取ると「本当にありがとうございます。いろいろ支えてくださいました皆さん、ありがとうございます。ピン芸人今井らいぱち、ここにありです！」と語り、2本目に披露したネタのパンチラインを引用し「できた、できた、優勝できたー！！！」と締めた。

過去にルームシェアをしていた、お笑いコンビ「ニッポンの社長」ケツやお笑いコンビ「霜降り明星」のせいや、お笑いコンビ「ダブルアート」の真べぇはそれぞれXでコメント。ケツは「今井ちゃんおめでとう！本当に、本当におめでとう！凄いわ！最高や！」と祝福し、せいやも「今井おめでとう。よかったなぁ、今井のご家族もほんまにおめでとう御座います」と家族への思いもつづった。真べぇも「今井良かったな〜ほんまにおめでとう〜これ俺のYouTubeに皆で集合せなあかんやつやん〜」と号泣する絵文字とともに祝福。「せいや、ケツ、今井。みんなチャンピオンやん。後は俺とらぶおじか〜らぶおじと一緒嫌やな〜」と自虐していた。

07年からR-1連覇を達成したお笑い芸人のなだぎ武はXで「らいぱちおめでとーお抹茶も銀次も、みんな素敵やん」と出場者をねぎらった。

お笑いタレント・くまだまさしはXで「M-1グランプリ2025優勝の “たくろう”に『優勝するようげん担ぎにくまちゃんタオルあげちゃう』と、くまちゃんタオルをプレゼントしました。R-1ぐらんぷり2026優勝の“今井らいぱち”に『たくろうにタオルあげたら優勝できたから今井くんにもあげちゃう』とくまちゃんタオルをプレゼントしました」とM-1グランプリ2025を制したお笑いコンビ「たくろう」と同じタオルを今井にプレゼントしたことを明かし、「チャンピオン2組にくまちゃんタオル。“幸運のくまちゃんタオルじゃねーかー”今井らいぱちくん、R-1優勝おめでとうです。くまちゃんタオル欲しい人〜」とアピールしていた。