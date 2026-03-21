プーマのバスケットボールシューズ「ALL PRO NITRO」に新色＆新モデルが登場…3月21日販売開始

3月21日、プーマジャパン株式会社は、バスケットボールカテゴリーの最新情報を公開。『ALL PRO NITRO』シリーズのNEWカラーと新モデルを発表した。

革新的なフォーム構造と高いフィット性でプレーヤーのパフォーマンスを次のレベルへと導く、最先端のバスケットボールシューズ『ALL PRO NITRO 2』の新色が登場。ホワイトを基調としたクリーンなアッパーに、ネオンピンクのミッドソールとアウトソールを組み合わせた印象的なカラーバリエーションを採用。ブラックのフォームストリップがアクセントとなっている。

また、バスケットボールシューズの常識を打ち破る革新性を追求したモデル『ALL PRO NITRO SKYBREAK』も登場。ランニングシューズにも採用されている軽量で高い反発性とクッション性を発揮する窒素注入フォームNITROFOAM™をヒールピースに搭載し、EVAミッドソールと組み合わせることで、優れた衝撃吸収性とスムーズな推進力を実現。着地から次の一歩への切り替えをより素早く、ダイナミックな動きをサポートする。







アッパーには、マルチゾーン設計のエンジニアードメッシュを採用。必要な箇所に的確なサポートと通気性を配置することで、軽量で快適なフィット感を提供。俊敏な動きや爆発的な加速を求めるプレーヤーのパフォーマンスを足元から支え、さらに、SKYBREAKシリーズとして初となるクリアアウトソールを採用し、機能性とデザイン性を両立したビジュアルも特徴だ。

『ALL PRO NITRO 2』は税込1万8700円、『ALL PRO NITRO SKYBREAK』は税込1万4850円。いずれも3月21日からプーマストア大阪をはじめ、プーマ公式オンラインストアやプーマアプリ、一部取り扱い店舗で販売される。

【画像】『ALL PRO NITRO』シリーズの新色と新モデル

『ALL PRO NITRO 2』

『ALL PRO NITRO 2』

『ALL PRO NITRO SKYBREAK』

『ALL PRO NITRO SKYBREAK』