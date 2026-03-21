ヒカル、テレビ出演のギャラ事情を“ぶっちゃけ” MEGUMIら驚がく
ユーチューバー・ヒカル（34）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。テレビ番組に出演する際のリアルなギャラ事情を明かした。
【動画】テレビ出演のギャラ事情をぶっちゃけたヒカル（3:27:00頃〜）
動画では、実業家の河村真木子氏に密着。タレント・MEGUMIとの打ち合わせに同行し、3人によるトークが展開された。話題が「テレビ番組の出演料」に及ぶと、河村氏は「私も（オファーが）くるんだけど、『出演料3万円です』とか言われて……へぇぇ？って」と提示されたギャラを告白。
これにはヒカルも「でもそうですよね」と深くうなずき、「僕は基本ギャラなしとかでオファーきますよ。交通費ぐらいで」とギャラ事情を明かした。
「それでもいいかと思ってものを選んで出たりするんですけど」というヒカルに、MEGUMIが反響を問うと、「思ったよりないですね。ファンが一部ちょっとだけ喜ぶくらいのレベル」と分析。「だからちゃんと出ないと意味ないなと思いましたね」とシビアな視点で語り、「どっちかっていうとテレビ出たいよりNetflixに出たいが強いですね、正直」と明かした。
【動画】テレビ出演のギャラ事情をぶっちゃけたヒカル（3:27:00頃〜）
動画では、実業家の河村真木子氏に密着。タレント・MEGUMIとの打ち合わせに同行し、3人によるトークが展開された。話題が「テレビ番組の出演料」に及ぶと、河村氏は「私も（オファーが）くるんだけど、『出演料3万円です』とか言われて……へぇぇ？って」と提示されたギャラを告白。
「それでもいいかと思ってものを選んで出たりするんですけど」というヒカルに、MEGUMIが反響を問うと、「思ったよりないですね。ファンが一部ちょっとだけ喜ぶくらいのレベル」と分析。「だからちゃんと出ないと意味ないなと思いましたね」とシビアな視点で語り、「どっちかっていうとテレビ出たいよりNetflixに出たいが強いですね、正直」と明かした。