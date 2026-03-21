重度のうつ病を患っていることを告白した、大食いYouTuberとして活動する双子姉妹・はらぺこツインズ。姉のかこ（34）が体の異変を明かした。

【映像】重度のうつ病について語るはらぺこツインズ

テレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしている、はらぺこツインズ。2025年12月6日の投稿で、かこは次のように明かしている。

「私たちはうつ病を長年患っております。診断された時は重度のうつ病で元の状態に戻るには既に手遅れでした」

妹のあこ（34）は7日、「うつ病と診断されてから10年以上が経ちました。現在は通院して投薬治療とカウンセリング治療をしています」と投稿していた。

はらぺこツインズ・かこ、体の異変について報告

2026年3月18日は、かこがストーリーズを更新。「熱38度、この下半身のだるさで38度ならピークの時絶対39度あった」と発熱していることを明かした。

翌日の更新では、次のように体の異変について報告している。

「やっぱり全身じんましん出た、体が熱持ちすぎて暑い、最悪でも熱は下がったからかゆいの我慢するしかない。腕はつぶつぶのじんましんなのに、太ももは真っ赤。とりあえず応急処置で家にあったこれ塗った」

妹のあこもInstagramのストーリーズを更新し、「のど爆発的に痛い、うつらんように引くほど対策したのに泣きそう」と、風邪を引いてしまったことを明かした。（『ABEMA NEWS』より）