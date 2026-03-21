お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が2026年3月17日、公式YouTubeチャンネルに、第2子妊娠中の妻でタレントの西野未姫に代わって1歳の長女・にこりちゃんに晩御飯を作る動画を公開した。

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山本は2022年11月に西野と結婚。2024年10月に第1子となる女児・にこりちゃんが誕生し、2026年1月4日には西野が第2子を妊娠したと発表している。

「【育児あるある】晩ごはんを作ったんだけど、まさかの全然食べてくれず…【赤ちゃんごはん】」と題した動画で山本は、にこりちゃんと身重の西野のために晩御飯を作ることに。夫婦でいただくこの日のディナーは、たまたまインスタグラムでレシピを見つけて「これはできるかもしれない」と思って初挑戦するサバのパエリア。「正直合ってるのかどうかわからないです」と調理工程に若干の不安を抱えながらも、フライパンで骨を抜き取ったサバの切り身をバターで炒めた後、米と白だしをたっぷりと入れて煮立たせていった。

次に、にこりちゃんのメニューを手掛ける。鍋にご飯と豚肉、野菜、卵を投入しておじや風煮込みを作るも、「ニンジンはもうちょっと細かく切ったほうがいいかな？ 」「食べてくれるか。いかに…」と1歳児の口に合う料理になるかどうか、試行錯誤を繰り返した。パエリアの仕上げに刻んだ万能ねぎを散らした際には、目が刺激され「目がちょっとヤバい……」と涙ぐむ場面もあった。

こうして料理が2品とも完成。まずは西野に、サバパエリアを提供したところ「うま！なにこれ！？」「めっちゃ美味しい」と絶賛し、おかわりもしていた。しかし、問題はにこりちゃんだ。豚肉は積極的に食べてくれるのだが、ニンジンや米にはなかなか手を付けてくれない。山本が口の前にニンジンを差し出しても顔をそむけ、ついには器の中の具材をスプーンですりつぶして遊び始めてしまう。そんな中でも山本は「ダメダメそれやったら」と優しく注意しつつ、辛抱強く我が子と向き合っていた。

最後にデザートとしていちごを手渡すと、にこりちゃんはむしゃむしゃとかぶりつく。このいちごは「軍団山本」の一員である品川庄司・庄司智春からもらったいちごとのこと。山本が「しょうじさんありがと。ミキティありがと」と言うように促すと、いちごを食べながらにこりちゃんは「あとー」と舌足らずに感謝を示していた。

本動画に対し、コメント欄は「料理できる夫 最高すぎる」「けいちょん好感度爆上がり中」「こんなに素敵なパパになるなんて想像もしていなかった」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）