白髪がシャレ見え！？【40・50代】やりすぎ感なくマネしやすい！「細めハイライト」

白髪をデザインの一部として活かすなら「細めハイライト」がおすすめです。ハイライトで細かな筋感を加えることで、白髪を自然になじませつつ、立体感のある若々しい印象を作れるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代がマネしやすい、上品なハイライトスタイルをご紹介します。

外ハネロブで、さり気なくこなれる

赤みをおさえたブラウンに、極細のハイライトを忍ばせた、くびれのあるロブスタイルです。光が当たることでさり気ない明暗の差が生まれ、派手すぎないこなれ感を演出。ベースを外ハネに整えることでシルエットに動きが出て、重たくなりがちなロブヘアに軽やかさをプラスしています。

白髪となじむ、グレージュの切りっぱなしボブ

グレージュベースに極細の白髪ぼかしハイライトを施した切りっぱなしボブです。ハイライトと白髪がバランスよく混ざり合うことで、伸びてきた根元との境界線もぼかせそう◎ ほんのり外ハネに仕上げることで、今っぽいスタイルに仕上がっています。

透明感が際立つ、ミディアムレイヤー

表面にたっぷりとレイヤーを入れ、細かいハイライトで白髪をなじませたミディアムヘアです。トップにはふんわりとした丸みをもたせ、ベースを外ハネに仕上げることで、メリハリのあるシルエットに。ハイライトがもたらす立体感と透明感が、より洗練された印象を与えています。白髪をオシャレにカバーしたい人におすすめのデザインです。

まろやかな質感のミニボブ

細かいハイライトで明暗差をつけ、奥行きをプラスしたベージュのミニボブです。毛先を内側に入れてつるんとした質感に整えることで、繊細な縦のラインがより美しく際立っています。まろやかで柔らかな色彩は、表情まで優しい印象に見せてくれそう。品のある女性らしさを大切したスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_osaka.design様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里