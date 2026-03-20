＜ママはメシ使い＞食事しようとすると家族から「水！おかわり！おかず！」落ち着いて食べたいんだけど
食事の用意をしてテーブルに並べていざ、ご飯を食べようと思っても、旦那さんや子どもから水や調味料を取ってと言われることはありませんか？ そうすると、ママが席についてご飯を食べるタイミングが遅くなってしまいますよね。ママスタコミュニティのあるママもそのような状況のようで、こんな相談がありました。
『ご飯を作って食べようと思っても、先に食べている家族から「水！ おかわり！ おかずまだ？ ソースを取って」など言われる。食べようと思っても、また席を立って動く状態。落ち着いて食べるにはどうすればいいのだろう』
食事の前に全部用意！あとはセルフで
『私はそれが嫌で、お茶や水のピッチャーをテーブルに置いている。おかわりもソースも全部セルフ』
『水やおかわりやソース、あれ取ってこれ持ってきては、自分でやってもらえばいいんじゃないかな』
『私はソースや小皿は、食事の前に「自分で使うものは出して」と言って出させる。それが終わったのを確認してから食事を盛り付けているよ。出さないうちはご飯を盛りつけませんと宣言しているよ』
食事中に水やソースなどの調味料が必要になることはわかるでしょうから、事前に全部用意をしてしまうのはいかがでしょう。家族それぞれが自分の好みに合わせて自分で調味料を出しておけば、後になって投稿者さんが取りに行く必要もありませんね。すべての準備できたらご飯を盛り付けるなど、順序立てて行うのもよさそうです。
全員が席についてから「いただきます」をしては？
『先に食べさせるからでしょ？ 「お母さんが座るまで待つ」と躾ければよくない？』
『そこにいる家族がそろって席について、「いただきます」を言ってからしか食べないように躾けたわ』
投稿者さんの家では、家族が先に食べ始めてしまうようです。その間、投稿者さんはまだおかずを盛り付けていたり、水やソースなどの用意をしたりしているのでしょう。家族全員が席についていないタイミングでご飯を食べ始める習慣をなおすことも考えていけるとよいのではないでしょうか。全部の準備が終わって、投稿者さんも席に座ってからみんなで「いただきます」をする。この習慣がつけば、投稿者さんだけが食事が遅くなることもなくなりますね。
なぜ悩むかというと、子どもが…
一見ママたちが挙げたような方法で解決しそうですが、それにしてもなぜ、投稿者さんは悩んでいるのでしょう。
『自分で用意してと言えたらいいんですけれどね。用意させるくらいなら、ご飯なんていらないと子どもから言われるので』
食事に必要なものは自分で用意するようにと言うと、子どもは反抗的な態度になるとのこと。自分で食べる分なので自分で用意するのは当然では？ と思うのですが、子どもにとってはそれが嫌なことのようです。用意するくらいならご飯を食べないと言うのだそう。投稿者さんは、子どもにそう言われると困るので用意をしていますが、ほかのママは違う考えのようです。
『食べないと飢えて困るのは本人。親じゃない。用意されているのに食べないのはただのワガママ』
自分で用意をするくらいならご飯を食べないというのであれば、そうしてもらいましょう。それでお腹が減って困るのは子どもです。自分で用意をするのが面倒なのでしょうが、それは子どものワガママにすぎません。投稿者さんがそれに従う必要はありませんね。
やってあげることをやめよう
『結局やってあげちゃうからなんだよね。自分で取りなさい。人がなにか（食事中も含め）やっているときに重ねてものを頼むのはやめなさいと言ってやらなければ、子どもは自分でやるようになる』
投稿者さんが食事をしようと思っても、家族から水やソースなどを取ってと言われるとそれに従っています。落ち着いて食べられないと思いつつも、家族のために取ってあげてしまうことが、大きな問題として根底にあるのかもしれませんね。取ってあげないと子どもがご飯を食べないと言う。そのような背景もありますが、それではいつになってもこの習慣は変わらないでしょう。家族に頼まれたとしても断るようにして、必要なものは自分で準備することを徹底することが求められそうです。これは食事だけではなく、普段の生活にも通ずるものがあるのでしょう。
なんでも母親がしてくれると思うと、この先もずっと頼られてしまうかもしれません。子どもの自立を促すためにも、少しずつ自分でやる習慣をつけさせることも、親としてできることになりそうです。