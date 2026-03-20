「絶対に曲げるな」胸に響いたレイソル指揮官の言葉。群馬を率いる沖田優のブレない信念「今の方向性をこの先も突き詰めていく」

「絶対に曲げるな」胸に響いたレイソル指揮官の言葉。群馬を率いる沖田優のブレない信念「今の方向性をこの先も突き詰めていく」