ガソリン価格が過去最高の「190円台」に…節約する方法はある？ 新たに始まる補助金でどの程度負担は軽減されるのでしょうか？

経済産業省資源エネルギー庁の「石油製品価格調査」によると、2026年3月16日時点におけるレギュラーガソリンの全国平均価格は191円／リットルとなっており、前週から29円の大幅上昇となっています。

この背景には、中東情勢の緊迫化などを受けた原油価格の上昇があるとされています。特に日本はエネルギーの多くを輸入に依存しているため、国際的な価格変動の影響を受けやすい構造にあります。

例えば、月に50リットル給油する家庭であれば、1リットルあたり30円上昇した場合、単純計算で月1500円、年間では1万8000円程度の負担増となります。このように、短期間での価格上昇は家計への影響が無視できない水準となっています。



国の補助は「170円超部分」を全額補てんする仕組み

こうした状況を受けて、政府は燃料油に対する新たな補助措置を2026年3月19日出荷分から開始しています。

経済産業省資源エネルギー庁の資料によれば、今回の措置では、ガソリンの全国平均小売価格が170円程度を超える見込みとなった場合、その水準を超える部分について全額（10分の10）補助を行う仕組みとされています。

つまり、理論上は価格が190円であれば、170円を超える20円分が補助対象となるため、実質的な負担は170円程度に抑えられる見込みとなります。

もっとも、これは小売価格を直接引き下げるものではなく、元売事業者などへの補助を通じて価格上昇を抑制する仕組みです。このため、実際の店頭価格がどの程度反映されるかは、市場動向やタイムラグによって変動する可能性があります。

また、中東情勢や原油価格の動向によっては、補助の内容が見直される可能性がある点にも注意が必要です。



ガソリン代の節約については、大幅な削減が難しい一方で、日常的な工夫の積み重ねが重要とされています。

例えば、急発進や急加速を避ける運転は燃費の改善につながるとされています。また、不要な荷物を車内に積みすぎないことや、タイヤの空気圧を適正に保つことも燃費向上に寄与します。

さらに、給油のタイミングや店舗の選択によっても価格差が生じる場合があります。特売日や会員割引の活用、価格比較アプリなどを利用することで、1リットルあたり数円の差を積み重ねることが可能です。

このように、単体では小さな効果でも、継続することで年間の負担軽減につながると考えられます。



補助金だけに頼らず家計全体で調整を

今回の補助制度により、急激な価格上昇による負担は一定程度抑えられる可能性があります。ただし、170円程度という水準自体が、高い水準である点には変わりありません。

また、補助はあくまで価格上昇の抑制措置であり、ガソリン価格そのものを大きく引き下げる制度ではない点にも留意が必要です。

このため、補助金による影響を踏まえつつも、日常的な燃費改善や利用頻度の見直しなど、家計全体での調整をあわせて検討することが重要といえます。



まとめ

ガソリン価格は3月16日時点で全国平均191円と過去最高水準に達しており、家計への影響は無視できない状況となっています。

新たな補助制度により、170円を超える部分については実質的に負担が抑えられる仕組みが導入されますが、その効果は市場動向によって変動する可能性があります。

また、補助があっても価格水準自体は高止まりしているため、運転方法や給油方法の見直しなどによる節約も引き続き重要となります。制度の仕組みと実際の負担を整理したうえで、家計への影響を見極めることが求められます。



出典

経済産業省資源エネルギー庁 石油製品価格調査 調査の結果 1．給油所小売価格調査（ガソリン、軽油、灯油） 調査結果 3月18日(水) 結果詳細版

経済産業省資源エネルギー庁 イラン情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置について（2ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー