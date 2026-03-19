Sony Musicが、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説の楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』のフルムービーを公開した。

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本作には、3月16日に公開されたTVCMと同様に、若手女優である夏目透羽、遠藤さくら（乃木坂46）、祷キララが出演。異なる境遇のなかで日々を生きる3人の女性を演じ、それぞれの物語が3組の楽曲と呼応する形で描かれている。

音楽との出会いによって揺れ動く心情や、前へ進もうとする瞬間を切り取った本作では、春という季節の中で交差する3人のストーリーが、楽曲とともに印象的に映し出されている。

『#あの日の春の歌』は、春という季節のなか、注目のアーティストたちの楽曲を通して、それぞれの場所で日々を生きる人々の小さな変化を映し出す映像プロジェクトだ。現在、各音楽配信サービスにてFiltr Japan公式『平成 令和春の定番ソング集 #あの日の春の歌』も配信されている。

（文＝リアルサウンド編集部）