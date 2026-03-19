＜大相撲三月場所＞◇十二日目◇19日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】バレてない？拍手する人気お笑い芸人の姿（実際の様子）

大詰めを迎えた三月場所の十二日目、結びの一番を前に行われた横綱の土俵入りの最中、客席に座る“ある有名人”の姿を中継カメラがはっきりと捉える一幕があった。

マスク姿ながらも隠しきれない独特のオーラを放つその人物に対し、目ざといファンからは「見つかってしまった」「気になって集中できない」など、土俵上の緊張感とは裏腹に多くの反響が寄せられた。

カメラが捉えたのは、お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇。 前日まで2敗の横綱・豊昇龍（立浪）と1敗の大関・霧島（音羽山）の直接対決という大一番を前に、横綱・豊昇龍による土俵入りが行われた際のことだ。

バレてる？ 映り込んだ姿に反響

豊昇龍が鋭い眼光で力強い四股を踏み、美しい所作で土俵入りを披露する中、中継カメラは内海の姿をアップで映し出した。紫色のジャケットに黒いキャップ、そして白いマスクを着用した内海は、背筋を伸ばしてじっと土俵を見つめていた。横綱が威厳に満ちた所作を終えると、内海は熱心に拍手を送り、地元・大阪で開催されている本場所の熱戦を心底楽しんでいる様子だった。

中継に映り込んだ内海の姿に、視聴者からは「ミルクボーイの内海クンだ」「内海さん、バレてるよ」「めっちゃ抜かれてるｗ」といったツッコミが続出。また、多忙な日々を送る売れっ子芸人だけに「やっぱ芸能人激務で眠いのか」と体調を案じる声や、至近距離に座りながらも全く気づかない様子の隣の観客に対し「となりのおっさんは気づいてないとみた」といった観察眼の鋭いコメントも寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）