18日、ホワイトハウスに戻った大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」から降りるトランプ大統領/Andrew Harnik/Getty Images

（CNN）米国のトランプ大統領は18日夜、イランがイスラエルによるガス田攻撃への報復としてカタールへの攻撃を続ける場合、イラン最大級のガス田である「サウスパース」を「大規模に爆破する」と脅迫した。

「イスラエルは中東で起きたことへの怒りから、サウスパースとして知られるイランの主要施設を激しく攻撃した」。トランプ氏は自身のSNSトゥルース・ソーシャルにそう投稿した。

また「米国はこの特定の攻撃について何も知らなかった」と述べ、カタールも同様に関知していなかったと付け加えた。その上で「残念ながら、イランは今回の事態やサウスパース攻撃にまつわる関連事実を何も知らず、不当かつ不公正にカタールの液化天然ガス（LNG）施設の一部を攻撃した」と主張した。

トランプ氏は、イランが無関係な国を攻撃しない限りイスラエルがガス田を再攻撃することはないと説明。ただイラン側が攻撃に出た場合は、「イスラエルの協力や同意の有無にかかわらず、米国がサウスパース全体を大規模に爆破するだろう」と警告した。爆破はイランがこれまで見たこともないほどの威力になるという。

イランの精鋭部隊、イスラム革命防衛隊（IRGC）は18日、米国とイスラエルが世界最大級のガス田サウスパースを含むイランの石油・ガス施設を標的にしていると非難していた。

カタール国防省は19日未明、イランがカタールの主要エネルギー拠点であるラスラファン工業都市を弾道ミサイルで攻撃したと発表した。攻撃はこの数時間前にも行われていたとしている。国営エネルギー会社カタールエナジーは、同拠点が攻撃により甚大な被害を受けたことを明らかにした。