回転寿司チェーン「スシロー」に、鮪の王様“本鮪”の中とろを2つの味わいで楽しめる「地中海産 本鮪中とろ味比べ」が登場。

2026年3月18日放送のテレビ東京系列『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』で紹介された期間・数量限定メニューです☆

スシロー「地中海産 本鮪中とろ味比べ」

価格：330円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

販売期間：2026年3月18日（水）〜3月22日（日）※販売予定総数37万食が完売次第終了

盛り合わせ内容：中とろ、中とろ煮切り醤油漬け

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持帰りを実施していません

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

テレビ東京系列にて放送されている『バカリズムのちょっとバカりハカってみた！』

「計る・測る・量る・図る・謀る・諮る＝ハカる」をテーマに、“言われてみれば確かに気になる”日常でふと頭によぎる素朴な疑問から、思わずクスっと笑えるもの、さらには知的好奇心をくすぐる壮大なテーマまで、世の中のあらゆる事象を番組スタッフが汗と情熱で愚直に“ハカる”検証バラエティーです。

今回、スシローの「地中海産 本鮪中とろ味比べ」を一皿作るのに総勢何人が関わっているのかを計ってみたという企画で紹介されました。

「地中海産 本鮪中とろ味比べ」は、マルタやトルコなどの地中海産の本鮪中とろを2つの味わいで楽めるメニュー。

“中とろ”は、赤身の香りと旨みととろける脂をそのまま味わえます。

“中とろ煮切り醤油漬け”は、中とろを店内でひと手間かけて、オリジナルの煮切り醤油で漬けにした一貫です。

水揚げされた後、船上で解体され、素早く冷凍されることで、鮮度を保っている地中海で育てられた本鮪。

そのまま日本に運ばれた後は冷凍した状態のまま素早く加工されます。

店舗に届けられた本鮪中とろは、店内で旨みを逃さないように温かい塩水で解凍して切りつけをして販売。

生産者の方をはじめ、多くの関係者の協力のもと提供できています。

鮪の王様“本鮪”の中とろを2つの味わいで楽しめる数量限定メニュー。

スシローにて2026年3月18日より販売される「地中海産 本鮪中とろ味比べ」の紹介でした☆

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