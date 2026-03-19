【サイボーグ009 ネメシス】配信は2026年夏に決定！ 新キャラ・グラビトン役は中村悠一
新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』の配信が2026年夏に決定。ティザービジュアルが公開された。また新たなキャラクター・グラビトン役は中村悠一に決定した。
＞＞＞ティザービジュアルや新キャラ＆キャストをチェック！（写真4点）
『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。
1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
このたび公開されたティザービジュアルには、 ”俺が、009だ。” というキャッチコピーと、大きく ”世代交代” の文字が並ぶ。中央に力を誇示するように両手を広げ、冷酷な存
在感を放つ新たな ”009” 、グラビトンに目を奪われるデザインとなっている。
背後には彼が率いる集団【ネメシス】と思しき姿もうかがえる。ずっしりと重い雰囲気の中、グラビトンが見据える先に何があるのか。
グラビトン役に決まった中村悠一は「サイボーグですが、非常に人間的で面白い」と物語の印象を明かす。キャラクターについては「冷徹」で、「かなり尖った考え方をしている」と説明する。「原作『009』に触れたことのない方にも是非ご覧になって欲しい作品です。どこか儚さを秘めた本作の魅力を、ご確認ください。」とメッセージを寄せる。
（C）石森プロ
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『サイボーグ009』は、009（ゼロゼロナイン）・島村ジョーをはじめとする9人のゼロゼロナンバーサイボーグたちが、悪の組織により戦争のための兵器として改造手術を受けながらも組織を脱出し、世界から争いを無くすために戦う物語。
1964年7月19日に『少年キング』で連載開始されてから、各雑誌に30年以上も連載され、アニメ、映画と各メディアにも展開されている。石ノ森章太郎のライフワークとなった作品。2024年7月19日、作品誕生60周年を迎えた。
在感を放つ新たな ”009” 、グラビトンに目を奪われるデザインとなっている。
背後には彼が率いる集団【ネメシス】と思しき姿もうかがえる。ずっしりと重い雰囲気の中、グラビトンが見据える先に何があるのか。
グラビトン役に決まった中村悠一は「サイボーグですが、非常に人間的で面白い」と物語の印象を明かす。キャラクターについては「冷徹」で、「かなり尖った考え方をしている」と説明する。「原作『009』に触れたことのない方にも是非ご覧になって欲しい作品です。どこか儚さを秘めた本作の魅力を、ご確認ください。」とメッセージを寄せる。
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