ミスタードーナツ、宇治抹茶ドーナツ5種を期間限定で発売 “ふわむち”新食感「ドら抹茶」初披露
ミスタードーナツは、祇園辻利の宇治抹茶を使用した『宇治抹茶ドーナツシリーズ』全5種を、25日から期間限定で発売する。新食感の“ふわむち”生地を採用した新商品「ドら抹茶」など、味わいと食感の両面で進化したラインアップがそろう。
【写真】全5が登場！ドら抹茶 つぶあん華ホイップなど
今回のシリーズは、宇治抹茶の香りや苦み、旨みを生かしながら、和素材との組み合わせや多彩な食感を楽しめるのが特徴だ。中でも初登場となる「ドら抹茶」は、どらやきをモチーフにしたドーナツで、ふんわりとしながらも弾力のある独自の“ふわむち食感”を実現。つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップなどを組み合わせることで、ひと口ごとに異なる味わいが広がる。
一方、毎年人気の「ポン・デ・宇治抹茶」シリーズも刷新。祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだもちもち生地をさらにやわらかく仕上げ、抹茶チョコやわらびもち、クランチなどとの組み合わせで、食感のバリエーションを強化した。
ラインアップは、定番と新作を織り交ぜた全5種。抹茶の濃厚な味わいを楽しめる商品から、ミルクやあずきと合わせたまろやかな一品まで、幅広い層に向けた内容となっている。
■『宇治抹茶ドーナツシリーズ』全5種
販売期間：2026年3月25日〜5月下旬（順次終了予定）
対象店舗：ミスタードーナツ全店（一部店舗除く）
【ドら抹茶 つぶあん華ホイップ】（テイクアウト334円／イートイン341円）
【ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ】（345円／352円）
【ポン・デ・ダブル宇治抹茶】（237円／242円）
【ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風】（259円／264円）
【ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち】（270円／275円）
【写真】全5が登場！ドら抹茶 つぶあん華ホイップなど
今回のシリーズは、宇治抹茶の香りや苦み、旨みを生かしながら、和素材との組み合わせや多彩な食感を楽しめるのが特徴だ。中でも初登場となる「ドら抹茶」は、どらやきをモチーフにしたドーナツで、ふんわりとしながらも弾力のある独自の“ふわむち食感”を実現。つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップなどを組み合わせることで、ひと口ごとに異なる味わいが広がる。
ラインアップは、定番と新作を織り交ぜた全5種。抹茶の濃厚な味わいを楽しめる商品から、ミルクやあずきと合わせたまろやかな一品まで、幅広い層に向けた内容となっている。
■『宇治抹茶ドーナツシリーズ』全5種
販売期間：2026年3月25日〜5月下旬（順次終了予定）
対象店舗：ミスタードーナツ全店（一部店舗除く）
【ドら抹茶 つぶあん華ホイップ】（テイクアウト334円／イートイン341円）
【ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ】（345円／352円）
【ポン・デ・ダブル宇治抹茶】（237円／242円）
【ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風】（259円／264円）
【ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち】（270円／275円）