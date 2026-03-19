レクサス「V6セダン」5年ぶり刷新に反響あり！

レクサスは2026年2月12日、カナダ国際オートショーのプレスデーにおいて、スポーツセダン「IS」の最新改良モデルを発表しました。

1999年の初代デビューから一貫して、ISはコンパクトなボディに後輪駆動（FR）を組み合わせた「操る楽しさ」を追求してきたモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス新型「V6セダン」です！（30枚以上）

これまでに世界約40の国と地域で累計130万台を販売するなど、ブランドを象徴する一台として知られています。

現在販売されているモデルは、2013年に登場した3代目にあたります。モデルサイクルとしては異例の長さになりますが、2020年のビッグマイナーチェンジを含め、これまで幾度もの改良が重ねられてきました。

今回の刷新はそれ以来、約5年ぶりの大幅なアップデートとなり、デザインから走行性能に至るまで、今の時代に求められる水準に合わせて全体的な底上げが図られています。

外観では、ワイドで低重心なフォルムを強調する精悍な新しいフロントフェイスを採用。足回りには新デザインの19インチアルミホイールに加え、「LEXUS」ロゴを配したレッドブレーキキャリパーが設定され、よりスポーティな印象を強めています。

内装についても、使い勝手と質感の両面で進化。インパネのスイッチレイアウトが見直されたほか、中央のディスプレイは10.3インチから12.3インチへと拡大し、視認性と操作性が向上しました。

また、インテリアカラーに鮮やかなレッドが新設定されたことも、走りを楽しみたいユーザーには嬉しいポイントでしょう。

さらに、今回ラインナップが大きく整理されました。従来は「IS300」「IS350」「IS500」という展開でしたが、新型では「IS350」の4WDモデルのみに絞られ、後輪駆動（RWD）の設定はなくなっています。

パワートレインは最高出力311馬力の3.5リッターV型6気筒エンジンに6速ATを組み合わせています。エンジンのスペック自体は従来と同様ですが、ステアリング機構などの細部がチューニングし直され、ドライバーの操作に対する反応の良さを追求しました。

グレード展開は「Fスポーツデザイン」をベースに、「Fスポーツ2」「Fスポーツ3」「スペシャルアピアランスパッケージ」の計4タイプが用意されています。

価格は6万255カナダドル（約699万円／2026年3月中旬のレート）からとなっています。

カナダでの発表を受け、日本のSNSでは新型ISの熟成ぶりに注目が集まっています。特に「今どきV6の3.5Lが新車で買えるのは貴重すぎる」「やっぱりISはエンジンの鼓動が大事。レクサス分かってるな」といった、大排気量NAエンジンを継続した判断への熱い支持が目立ちます。

2013年登場のロングセラーゆえに「さすがに設計の古さは隠せないのでは？」との冷静な声もありますが、それ以上に「熟成の極み。初期型から見ればもはや別物レベルの進化」と、改良を重ねる姿勢をポジティブに捉える意見が優勢です。

内装の大型ディスプレイについても「ようやく今の基準に追いついた」「インパネが現代的になってるのいいね」と歓迎されており、新色の赤内装には「日本仕様にも入れてほしい」と導入を熱望する書き込みが相次いでいます。

一方で、カナダ仕様が4WDのみとなった点には「日本でもIS350は4WD一本になるのかな？ FRの軽快さも捨てがたいけど…」と戸惑う声もあるものの、それでも「この内容で日本でも発売されるなら、現行から乗り換えたい」との声は多く、日本導入への期待は非常に高まっています。