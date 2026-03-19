今月グループが解散の宇咲、『週プレ』でまるでウエディングフォトなグラビア披露

宇咲が、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。

宇咲 ©カノウリョウマ／集英社

【プロフィール】

宇咲（うさ）

4月27日生まれ 神奈川県出身 身長156cm

宇咲は「宇宙にまで花咲かせられるように」と名づけられたもの。アイドルグループ「#ババババンビ」の桃色担当。3月28日（土）に東京・恵比寿The Garden Hallで開催予定のワンマンライブ「#ババババンビ ーFINAL 馬鹿騒ぎー」をもって解散。

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今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【大増量】宇咲写真集「Happy for all」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【大増量】宇咲写真集「Happy for all」©カノウリョウマ／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』13＆14合併号は3月16日に発売！