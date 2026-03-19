【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では不安的になりそうです』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分のイメージを保つために、下手に動けないことがあります。大きい変化を求めない限りは、周囲の人達に好かれているでしょう。仕事や公の場ではガツガツしているところを周りに見せられないので、勝手にクールで品がある人というイメージを持たれます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手の良い所や長所が目に入りやすいです。そのせいで、ライバルの存在がいつもより気になります。自分の存在が追いつけているのかも不安になるでしょう。シングルの方は、正義感が強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が真面目にコツコツ向き合う凄さを見せてきます。
｜時期｜
3月26日 守ってもらえる ／ 3月27日 新たな感覚を知る
｜ラッキーアイテム｜
ニュース
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞