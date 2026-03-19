Official髭男dism、日曜劇場『GIFT』の主題歌担当 初回放送で音源解禁
TBSの4月期日曜劇場『GIFT』で、Official髭男dismの書き下ろし曲「スターダスト」が主題歌に決定した。日曜劇場で同バンドが主題歌を手掛けるのは初となる。主演は堤真一で、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーが描かれる。
【写真】堤真一、有村架純、山田裕貴ら豪華キャストを紹介！
物語は、天才的な頭脳を持つ宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が、弱小の車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」と関わることから始まる。難問を解くことにしか興味を持たなかった孤独な男が、チームの問題や選手それぞれの人生に触れ、自身の内面とも向き合っていく姿を描く。ブルズのエース・宮下涼を山田裕貴、雑誌記者・霧山人香を有村架純が演じるほか、本田響矢、吉瀬美智子らが出演。強豪チーム側には安田顕、細田佳央太らが名を連ねる。
主題歌「スターダスト」は、作品に触発され制作された楽曲だという。Official髭男dismは「台本を読み進めていくうちに、何を歌えば良いのかという考えは吹き飛んでしまった」「『寄り添う』よりは、思いっきり感じたままに作りたくなった」とコメント。登場人物たちの生き様に胸を打たれたことが制作の原動力になったと明かしている。
車いすラグビーは激しいぶつかり合いが特徴で、かつては「マーダーボール」とも呼ばれた競技。男女混合で編成できる点も魅力で、2024年のパラリンピックでは日本代表が初の金メダルを獲得し注目を集めている。本作では日本車いすラグビー連盟の監修のもと、キャスト陣が実際に競技に挑み、臨場感ある試合シーンを追求する。
また、同作は放送後にTVer、TBS FREE、U-NEXTで見逃し配信される予定。主題歌「スターダスト」は初回放送で初解禁され、4月13日に配信リリースされる。
【写真】堤真一、有村架純、山田裕貴ら豪華キャストを紹介！
物語は、天才的な頭脳を持つ宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が、弱小の車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」と関わることから始まる。難問を解くことにしか興味を持たなかった孤独な男が、チームの問題や選手それぞれの人生に触れ、自身の内面とも向き合っていく姿を描く。ブルズのエース・宮下涼を山田裕貴、雑誌記者・霧山人香を有村架純が演じるほか、本田響矢、吉瀬美智子らが出演。強豪チーム側には安田顕、細田佳央太らが名を連ねる。
車いすラグビーは激しいぶつかり合いが特徴で、かつては「マーダーボール」とも呼ばれた競技。男女混合で編成できる点も魅力で、2024年のパラリンピックでは日本代表が初の金メダルを獲得し注目を集めている。本作では日本車いすラグビー連盟の監修のもと、キャスト陣が実際に競技に挑み、臨場感ある試合シーンを追求する。
また、同作は放送後にTVer、TBS FREE、U-NEXTで見逃し配信される予定。主題歌「スターダスト」は初回放送で初解禁され、4月13日に配信リリースされる。