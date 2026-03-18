白石聖、デビュー10周年で感じる“奇跡”「私はもともと声優さんに憧れていて」
【モデルプレス＝2026/03/18】女優の白石聖が18日、都内で開催されたメナード ブライトニング シリーズ「フェアルーセント」新ミューズ就任記者発表会に出席。デビュー10周年を迎えた思いを語った。
【写真】27歳美人女優、書道経験者の達筆美文字
今年デビュー10周年を迎える白石は「もう10年も経つんだっていうのが、まず驚きなんですけど…自分のハートの部分は、10年前と変わっていないんじゃないかなと思っていて。初心を忘れないようにっていうのもありますし、これからもピュアな気持ちを忘れずに、大切にしていきたいなと思っています」とコメント。10年前の自分に伝えたいことがあるか問われると「『そのままで大丈夫。自分のやりたいように。なるようになるから』って声をかけたいです」と答えて、「私はもともと声優さんに憧れていて。スカウトしてもらって、まさかこんなに10年続けてこられる職業に出会えたということが奇跡だなと思うので。10年前の自分が知ったらびっくりするんじゃないですかね」と語った。
この先の10年に向けては「舞台の経験がまだなくて。それはこれから挑戦してみたいことでもありますし、さっき例にも出したんですけど、声のお仕事もしてみたいし、いろんなことにチャレンジすることを恐れずにやっていきたいなと思っています」と思いを明かしていた。
この春から始めたいことを質問されると「新しくということではないんですけど、水泳を再開させたいなと思っていて。役柄で水泳選手の役をいただいたときに、今まで泳げなかったんですけど、そこで意外と楽しいかもって思えたことがあって。そこから体を動かすことが自分にとってリフレッシュに繋がっているなと思っていたんですけど、寒かったじゃないですか（笑）。だいぶ長い間お休みしていたので、温かくなってきたら再開させたいなと思っています」とコメント。「クロールしかできなくて（笑）。クロールか犬かきしかできないんですけど、水中で歩くだけでも意味があるというか。なので続けていきたいなと思っています」とも話していた。
また、現在ハマっていることを質問されると「恋愛リアリティショーにハマっています（笑）。大好きで、ついつい見ちゃうんですよね。箱推しみたいな感じになって、みんな幸せになって欲しいって思いながら」と返答。「1人でリアクションしています。スタジオの皆さんが、自分が思っていることを言ってくれたりするから、『ああ！そこに行きたい！』ってすごく思いながら見ています」と明かしていた。
日常が明るくなったと感じる瞬間を問われると「甘いものがすごく好きなので、甘いものを食べた瞬間。沁みる〜！って。ぱっと明るくなります」と笑顔。和と洋のスイーツはどちらが好きなのか質問されると「どちらも好きです。お店とかでも、気になるところがあったら足を運んでみたりしているので。おいしいスイーツと出会えた時です」と明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人女優、書道経験者の達筆美文字
◆白石聖、デビュー10周年で感じる「奇跡」
今年デビュー10周年を迎える白石は「もう10年も経つんだっていうのが、まず驚きなんですけど…自分のハートの部分は、10年前と変わっていないんじゃないかなと思っていて。初心を忘れないようにっていうのもありますし、これからもピュアな気持ちを忘れずに、大切にしていきたいなと思っています」とコメント。10年前の自分に伝えたいことがあるか問われると「『そのままで大丈夫。自分のやりたいように。なるようになるから』って声をかけたいです」と答えて、「私はもともと声優さんに憧れていて。スカウトしてもらって、まさかこんなに10年続けてこられる職業に出会えたということが奇跡だなと思うので。10年前の自分が知ったらびっくりするんじゃないですかね」と語った。
◆白石聖、水泳再開に意欲
この春から始めたいことを質問されると「新しくということではないんですけど、水泳を再開させたいなと思っていて。役柄で水泳選手の役をいただいたときに、今まで泳げなかったんですけど、そこで意外と楽しいかもって思えたことがあって。そこから体を動かすことが自分にとってリフレッシュに繋がっているなと思っていたんですけど、寒かったじゃないですか（笑）。だいぶ長い間お休みしていたので、温かくなってきたら再開させたいなと思っています」とコメント。「クロールしかできなくて（笑）。クロールか犬かきしかできないんですけど、水中で歩くだけでも意味があるというか。なので続けていきたいなと思っています」とも話していた。
◆白石聖、恋リアにハマる
また、現在ハマっていることを質問されると「恋愛リアリティショーにハマっています（笑）。大好きで、ついつい見ちゃうんですよね。箱推しみたいな感じになって、みんな幸せになって欲しいって思いながら」と返答。「1人でリアクションしています。スタジオの皆さんが、自分が思っていることを言ってくれたりするから、『ああ！そこに行きたい！』ってすごく思いながら見ています」と明かしていた。
日常が明るくなったと感じる瞬間を問われると「甘いものがすごく好きなので、甘いものを食べた瞬間。沁みる〜！って。ぱっと明るくなります」と笑顔。和と洋のスイーツはどちらが好きなのか質問されると「どちらも好きです。お店とかでも、気になるところがあったら足を運んでみたりしているので。おいしいスイーツと出会えた時です」と明かしていた。（modelpress編集部）
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