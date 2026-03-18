ABEMAで「ホロライブEnglish」関連ライブを無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、主に英語圏で活躍する女性VTuberグループ「ホロライブEnglish」による４度目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』の開催を記念し、３月22日（日）夜７時より、「ホロライブEnglish」関連ライブを無料放送する特別企画を実施する。
「hololive English（ホロライブEnglish）」は、人気VTuberを数多く輩出するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」より2020年９月に始動した英語圏向けの女性VTuberグループ。配信や音楽活動、ライブイベントなど多彩な活動を展開しており、日本のVTuber文化を英語圏へ広げる架け橋として高い歌唱力や個性豊かなトークで世界中にファン層を拡大。グローバルに活躍するVTuberグループとして注目を集めている。
このたび実施が決定した無料放送企画では、2023年に行われた「ホロライブEnglish」初の全体ライブ『hololive English 1st Concert -Connect the World-』ほか、本格ラップで人気を集めるチャンネル登録者数260万人突破のVTuber・森カリオペによるメジャーデビュー記念初ソロライブ『Mori Calliope Major Debut Concert 「New Underworld Order」』を３月22日（日）夜７時より２本続けて世界初・全編無料放送。なお、本公演は放送後１年間、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題で楽しめる。
また、「ABEMA」では、「ホロライブプロダクション」所属VTuberたちによる全体ライブをはじめ、星街すいせい、猫又おかゆ、兎田ぺこら、角巻わため、常闇トワのソロライブや「ホロライブ」５期生、男性VTuberグループ「ホロスターズ」などのユニットライブも絶賛配信中。
(C) COVER
「hololive English（ホロライブEnglish）」は、人気VTuberを数多く輩出するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」より2020年９月に始動した英語圏向けの女性VTuberグループ。配信や音楽活動、ライブイベントなど多彩な活動を展開しており、日本のVTuber文化を英語圏へ広げる架け橋として高い歌唱力や個性豊かなトークで世界中にファン層を拡大。グローバルに活躍するVTuberグループとして注目を集めている。
また、「ABEMA」では、「ホロライブプロダクション」所属VTuberたちによる全体ライブをはじめ、星街すいせい、猫又おかゆ、兎田ぺこら、角巻わため、常闇トワのソロライブや「ホロライブ」５期生、男性VTuberグループ「ホロスターズ」などのユニットライブも絶賛配信中。
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