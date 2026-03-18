「あのね、もうこういうふうに会うのやめない？ やめてもいいですか？」ーー文菜は、ずっと逢瀬を重ねていた山田線（内堀太郎）に対して、そう告げた。それは、恋人であるゆきお（成田凌）と向き合うと決めた、文菜の決心だった。

参考：『冬のさ春のね』第8話で文菜と山田の関係に新たな一歩？ 映画×ドラマが両立する真骨頂

現在放送中のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）において、このまま物語は、ゆきおと、そしてこれまでの恋を何事もなかったかのようにゆきおのことだけを真っ直ぐに見つめる文菜との話で進んでいくのか。一視聴者として、どうしてもそうは思えないのは筆者だけだろうか。

そう思った理由はいくつかある。

そのうちの1つは文菜がゆきおと向き合い、この人をもっと知りたいと思ったのは十分にわかったのだが、肝心の“好き”モードが見えない気がしたということだ。それは山田を前に“好き”の2文字を明言しないという文菜の優しさであり、1つの礼儀のようなものなのかもしれない。しかし、これまでボロボロになるほどに、周りが見えなくなっちゃうほどに好きだった亮介（松島聡）という存在を知っているから、ゆきおと向き合いたい、裏切りたくないは“申し訳なさ”や“情”であるように見えてしまうのだ。

そして、もう1つはゆきお自身の問題である。ゆきおもまた文菜に執着をしているように見えてしまうところが多々あるのだ。例えば同棲を持ち掛けた際にゆきおは「今すぐじゃなくてもいいから、考えておいて」と言った。あれが筆者には優しさではなく「文菜に振られたくないからこそ条件を緩めている」ように見えてしまったのだ。こういうふうに、文菜の顔色をうかがっているシーンが、ゆきおには多い。だからこそ、ゆきおがいつか爆発してしまうことや、実はゆきおもまた文菜以外に特定の相手がいるのではないかと疑ってしまうのだ（特に、第9話の次回予告を見る限り、紗枝（久保史緒里）の存在がかなり怪しい……）。

では、文菜は、これから誰と一緒になるのが幸せなのだろう。

ここからは筆者の脳内で繰り広げられた“たられば”の会議でしかないが、これまでに登場した男性陣で文菜と一緒になれば幸せになれる人を考えてみた。

まずは結論から。私は文菜はこれまでに登場した誰でもない、別の誰かと恋に落ちるのではないかと踏んでいる。

まず、ゆきおは先述した理由からお互いの“好き”が噛み合わないまま別れてしまうのではないかと予想。結局、恋愛において腹の底が見えない相手というのは、いくら向き合ったとて幸せになれない。

そして、この土俵に乗ってくるのは、今現在関係があるという意味では小太郎と山田なのだが、山田はもう別れを告げてしまったし、小太郎のことを文菜が恋愛感情で見られる日が来るとは残念ながら考えにくい。

こんな脳内会議の結論はあまりにも悲しすぎるので、もしも過去に関係があった相手と、このまま続いていたら……そんな“たられば”も浮かべてみた。しかし、残念ながら、文菜を溺愛していた佃（細田佳央太）が一瞬いい線に乗ってくるくらいで、やはり佃もまた文菜との“好き”のバランスが釣り合わなさそうだなと思ってしまった。個人的に小太郎とのやりとりを見ていると思うのだが、文菜と一緒になる相手は“好き”の気持ちや優しさが大きすぎない方が良さそうである。それは、どうしても文菜は、そういう一瞬安全圏のように思える、だけれども少し窮屈な鳥かごの中に閉じ込められたような恋愛は、逃げ出したくなってしまう気がしているからだ。

そういう意味では、山田とのバランスが一番良かったようにも思えるが、残念ながら山田と文菜はお互いが1番手じゃないから成り立っていた関係にも思える。

このような理由から文菜は次の相手こそ、ちゃんと“まっすぐに好き”と言える相手を……と模索し、新しい恋を探しにいくのが結末であり、彼女が幸せに生きられるための方法なのではないかと筆者は想像する。まもなく最終回。果たして文菜を待ち受ける、この恋の結末は？ 最後まで見届けよう。（文＝於ありさ）