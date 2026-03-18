米スポルティコが発表

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、2026年のスポンサー収入と記念品販売で1億2500万ドル（約199億円）を稼ぎ出す見通しとなったと、米メディアが報道。驚異の副収入に、米国のファンも「信じられない」「もっと稼いじゃうだろう」といった声をあげている。

米スポーツビジネスメディア「スポルティコ「スポルティコ」は17日、「2026年のMLB高額所得者：大谷がスポンサー経由で1億2500万ドルを獲得」との見出しで記事を掲載。かつて球界の最高額はデレク・ジーター氏やイチロー氏の約1000万ドルだったが、大谷は昨年1億ドルを突破。アスリート界全体で見てもタイガー・ウッズ、ロジャー・フェデラー氏、ステフィン・カリーの3人しか到達していなかった領域だ。

1億2500万ドルはウッズが2009年に記録した1億500万ドルをも塗り替え、現役選手としての広告収入で歴代No.1の座を獲得。引退したアスリートを含めるとマイケル・ジョーダン氏がトップ。記事は、ナイキの「ジョーダン・ブランド」事業のロイヤリティによって、2024年に推定3億ドルを稼ぎ出したと伝えている。

大谷は2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）で契約。そのうち6億8000万ドル（約986億円＝同）が2034年以降に支払われる“後払い”で、2033年まで10年間の年俸は200万ドル（約3億1100万円＝同）と米メディアに報じられている。

年俸に副収入を合わせた今年の収入総額1億2700万ドルは、今年のMLB選手における最高所得。ニューバランスを筆頭にJAL、セイコーなど約20社と契約し、メモラビリア（記念品）領域では米ファナティクス社と独占パートナシップ契約を結んでいる。

この報道にはX上の米ファンからも驚きの声があがっている。

「1億2500万ドルもがスポンサー契約によるものだなんて、信じられない」

「それで、年俸はたったの200万ドルだって？」

「オオタニこそが野球史上最高の選手だ。彼が手にするお金は、一分の狂いもない価値がある！」

「ショウヘイ、トップを走り続けろ」

「こんな選手、二度と現れないよ……（笑）」

「でも、オオタニなら今年か来年にはもっと稼いじゃうだろうな」

「オオタニは今年、フィールド外のスポンサー収入だけで1億2500万ドルを稼ぐ見込みだと。他のMLB選手たちをいとも簡単に置き去りにしている」

「そりゃあ、これだけ副収入があるなら、年俸の97％を繰り延べにするなんて、簡単な決断だよな」

異次元の経済効果に唖然とした様子だった。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表は準々決勝敗退。大谷はドジャースに戻り、シーズン開幕へ準備を進めている。



（THE ANSWER編集部）